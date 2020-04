Selvom smittetallene falder i Norditalien, har det ikke sat en stopper for landets problemer. Tværtimod.

Efter en måned med hårdt psykisk og fysisk pres, oplever sundhedspersonale på de italienske sygehusene, at knække sammen.

Det fortæller de to italienske sygeplejersker Maddalena Ferrari og Maria Berardelli til nyhedsbureauet AP.

Selvom de begge er to erfarne sygeplejersker fra Bergamo sygehus, oplever begge, at følelserne er blevet svære at håndtere, fordi det, der har været igennem indtil nu, har føltes som en krig.

Oprindeligt er de begge ansat som operationssygeplejersker, men under coronakrisen har de arbejdet på intensivafdelingen.

Og det har ikke været en let opgave i Norditalien.

På blot det seneste døgn er 542 personer konstateret døde i Italien. En nedgang fra 604 fra forrige døgn. I alt ligger Italiens samlede dødstal på 17.669.

Det er også gået ud over sundhedspersonalet. Både deres helbred og deres psyke.

Over 13.000 sygehusansatte er blevet smittet af corona i Italien. Heraf er 90 læger og 20 søgeplejersker døde som følge af virussen.

Derfor har sygehusene arrangeret gratis, digital terapi for det medicinske personale.

Nogle sygehuse arrangere også gruppeterapi for at hjælpe de ansatte med traumer, hvis de har set mange mennesker dø.

Det er ifølge doktor Allessandro Colombo nogle oplevelser, der tærer på reserverne:

»Man kan køre på adrenalin den første måned, men når vi er inde i anden måned, bliver vi fysisk og psykisk nedslidte.«

Og det er præcis det, de to operationssygeplejersker Maddalena Ferrari og Maria Berardelli oplever.

»Vi har taget imod håbefulde patienter, der havde børnetegninger med sig ind på sygehuset. Mange af disse patienter kom aldrig ud fra sygehuset i live,« fortæller Maddalena Ferrari.

De to sygeplejersker fortæller videre, at de aldrig kommer til at vænne sig til at se nogen dø. Det bedste er derimod at se nogle blive friske igen.

Maddalena Ferrari bor sammen med sine aldrende forældre. I frygt for at smitte dem, tager hun først sin sikkerhedsmaske af, når hun er inde ved sig selv.

Og her melder tårerne sig.

Ifølge samme læge Allessandro Colombo er der mange sygehusansatte, der gør som Maddalena Ferrari og isolerer sig fra familien.

For dem bliver den psykiske belastning ekstra hård.