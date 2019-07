Lørdag den 27. juli opfordres alle italienske kvinder til at lade bh'en blive i undertøjsskuffen som støtte for en tysk kaptajn, der fik kritik for at møde op til en retssag uden bh.

'#Freenipplesday'- befri brystvorterne dag - kaldes demonstrationen, der skal skal sætte fokus på, at kvinder selv må bestemme, hvordan de skal gå klædt uden at blive bedømt.

I solidaritet med tyske Carola Rackete, der har skabt overskrifter verden over, opfordres italienske kvinder til at lade bh'en blive hjemme i morgen, skriver det tyske medie Kronen Zeitung.

Som kaptajn for redningsskibet 'Sea-Watch 3' nægtede Carola Rackete at adlyde en ordre fra den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, og tog imod 41 migranter på skibet.

Rackete blev anholdt den 29. juni for at presse sit skib gennem de italienske myndigheders blokade i havnen i Lampedusa.

Da hun mødte op til sin retssag i Italien den 18. juli, endte hun i en shitstorm (omfattende harme over internettet, red), der ikke drejede sig om migranterne, men om hendes påklædning.

Hendes brystvorter tonede nemlig frem under hendes bluse, og synet fremkaldte kritiske røster på sociale medier.

Nogle aviser kritiserede hende sågar for at udvise manglende respekt i retten ved at møde op i upassende tøj.

Kaptajnen Carola Rackete svarer spørgsmål til de fremmødte journalister til et retsmøde, hvor hun i nogles opfatteles er upassende klædt på, fordi man kan se hendes brystvorter igennem blusen. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Vis mere Kaptajnen Carola Rackete svarer spørgsmål til de fremmødte journalister til et retsmøde, hvor hun i nogles opfatteles er upassende klædt på, fordi man kan se hendes brystvorter igennem blusen. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

I morgen er det så hensigten, at alle, der mener, det er fuldstændig ligegyldigt, om man har bh på eller ej, skal smide brystbeholderen og vise brystvorterne frem ligesom Carola Rackete.

Det er to kvinder fra Torino i Italien, der har taget initiativ til demonstrationen i Italien.

Carola Rackete er blevet et symbol i Italien for en mere tolerant og åben politik overfor migranter. Den nuværende indenrigsminister i Italien fører nemlig en hård linje over for migranter, og det fik hun altså at mærke.

Til hendes retsmøde advokerede hun derfor for, at alle europæiske lande vil samarbejde mere i fremtiden om at acceptere alle personer, som er blevet reddet af skibe.