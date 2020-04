I et mundtligt svar har italienerne takket nej til det danske tilbud om at sende respiratorer til landet.

Italien er et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirus. Derfor blev der opfordret til, at andre EU-lande skulle hjælpe Italien med eksempelvis personale og respiratorer.

Italien har imidlertid sagt nej tak til det danske bidrag om respiratorer.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Politiken.

- Vi har modtaget et svar mundtligt om, at Italien på nuværende tidspunkt ikke har behov for respiratorerne. Felthospitalet udestår der stadig en beslutning på.

- Vi har selvfølgelig bedt om at få det svar angående respiratorerne på skrift. Det har vi endnu ikke modtaget, siger Trine Bramsen (S) til Politiken.

Danmark fremlagde i starten af april et tilbud om at sende respiratorer til Italien. De mødte dig kritik for at være for gamle og ubrugelige.

Sidenhen har regionerne vurderet, at det var muligt at undvære 10-13 respiratorer. Det fremgik af et svar, regionerne sendte til Sundhedsstyrelsen, som Radio4 var i besiddelse af.

Ifølge Politiken var regionsformand Stephanie Lose (V) klar til at offentliggøre det tilbud i fredags, men hun fik en besked fra Sundhedministeriet om, at Italien havde takket nej.

