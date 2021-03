Mens mange danskere går og tripper for at kunne vende tilbage til hæve-sænkebordet og den ergonomiske kontorstol, så bliver det ikke tilfældet for en gruppe medarbejdere i Thisted.

Hos IT-virksomheden Bornerups Datacenter har direktøren nemlig valgt at opsige firmaets kontorlokaler permanent. Det skriver TV Midt Vest.

Dermed kan de 20 ansatte se frem til fortsat at arbejde fra hjemmekontoret. Og det er faktisk helt i orden, hvis man spørger Anette Jacobsen, der er konsulent i virksomheden.

»Det passer mig rigtig godt. Dét at arbejde hjemme giver en stor frihed og fleksibilitet. Jeg synes, det er en stor tillid, de viser os, når de giver os lov til at planlægge vores egen arbejdsdag,« siger hun og fortsætter:

Kunne du forestille dig at arbejde hjemmefra permanent?

»Jeg synes, det går godt i spænd, når arbejdsliv, fritid og familieliv arbejder godt sammen.«

Det er virksomhedens direktør, Carsten Søe-Larsen, der har truffet beslutningen. Han fortæller, at erfaringerne har vist, at der er mange fordele i at arbejde hjemmefra – det behøver ikke være så rigtigt, at man skal møde ind på et kontor.

Derudover mener han, at beslutningen er en måde at tilpasse sig virkligheden på. Både på grund af corona, men også fordi Bornerups Datacenter er en digital virksomhed, der bruger de platforme, der er til rådighed.

Carsten Søe Hansen erkender dog, at der venter dem en indsats forude for at skabe god trivsel, når de ansatte sidder i hver deres hjem. Derfor har de også lavet et såkaldt drop in-kontor, som medarbejderne kan benytte sig af, hvis de har brug for at mødes, når lejeaftalen på virksomhedens lokaler udløber i august.