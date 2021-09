Et it-nedbrud skaber i øjeblikket lange ventetider på 1813.

Det oplyser Region Hovedstaden i et tweet.

Til B.T. forklarer vicedirektør i Akutberedskabet trine Mottlau, at it-nedbruddet skaber en telefonkø. Derfor opfordrer hun borgere til at overveje, om deres henvendelse kan vente:

»Selvfølgelig skal dem der oplever, at være akut syge og have brug for hjælp ringe til 1813,« understreger hun og fortsætter:

»men på grund af it-nedbruddet får vi så mange opkald i øjeblikket, at vi bliver nødt til at bede folk, der har brug for rådgivning eller oplever, at deres henvendelse kan vente om at hoppe ud af køen og give plads til de akut syge.«

