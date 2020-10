Udbetaling af indefrosne feriepenge øger risikoen for cyberkriminalitet, advarer it-sikkerhedsekspert.

Udbetaling af de indefrosne feriepenge vil for alvor få de it-kriminelle på overarbejde den kommende tid.

Sådan lyder advarslen fra Jørn Guldberg i en pressemeddelelse. Han er it-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen IDA.

Ifølge Guldberg er de it-kriminelle ikke længere kun et par "drenge i en kælder", men er blevet professionelle, strukturerede og velinformerede.

Og når så mange danskere vil have deres feriepenge udbetalt, har de med stor sandsynlighed allerede forberedt deres angreb.

- Vi ved, de står på spring og sikkert har planlagt en serie af forsøg på at lokke danskerne i deres fælder med falske sms'er, mails eller telefonopkald, hvor de vil forsøge at lokke oplysninger om betalingskort, kontonummer eller NemID ud af modtageren.

- Endnu værre er det, hvis de går efter at låse folks computere og kræve penge for at åbne dem igen, siger han i meddelelsen.

De it-kriminelle er blevet meget dygtigere med tiden. Hvor det før var halvdårlige kopier af firmaers eller myndigheders logoer og tekster fyldt med stavefejl, ser angrebene mere ægte ud i dag, advarer Guldberg.

Også Rigspolitiet har tidligere på ugen opfordret til at være på vagt i forbindelse med udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Svindlere udnytter nemlig disse anledninger, lyder det.

En af de mest udbredte metoder er "phishing". Her forsøger kriminelle at få folk til at sende oplysninger over sms, telefon eller e-mail.

Ofte kontakter svindleren folk uopfordret og udgiver sig for at være fra banken, Udbetaling Danmark, politiet eller andre myndigheder eller virksomheder.

Og her skal danskerne altså være ekstra opmærksomme.

Den 2. oktober havde 1,6 millioner danskere bestilt cirka 34 milliarder kroner af deres indefrosne feriepenge, oplyste ATP.

Har man indefrosne feriepenge, kan man søge om at få dem udbetalt indtil 1. december.

/ritzau/