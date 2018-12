Den danske it-koncern KMD er blevet solgt.

Kapitalfonden Advent International og Sampension har solgt selskabet til den japanske teknologikoncern NEC.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra KMD.

»Dette er et historisk øjeblik for KMD. At blive en del af NEC vil give KMD en ny og meget solid platform for den fortsatte strategiske udvikling af forretningen,« siger administrerende direktør i KMD, Eva Berneke, i pressemeddelelsen.

Ifølge Børsen viser slides fra NEC's hjemmeside, at prisen er på 8 milliarder kroner.

Det er særligt KMD's styrkeposition som udvikler af software til offentlige kunder, der har vakt japanernes interesse.

»Danmark betragtes som en europæisk rollemodel, når det handler om at forbedre offentlige services og opnå effektiviseringer gennem digitalisering. Gennem købet af KMD får NEC adgang til teknologi, kompetencer og produkter, som er i absolut verdensklasse,« siger den administrerende direktør for den japanske virksomhed, Takashi Niino.

KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt i Skandinavien.

KMD-koncernen har en årlig omsætning på godt 5,6 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte.

NEC er en af Japans største virksomheder og hører til blandt verdens førende teknologikoncerner.

NEC er blandt andet kendt for udvikling af software inden for biometrik, it-sikkerhed, kunstig intelligens og dataanalyse.

/ritzau/