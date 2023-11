Onsdag og torsdag var det planen, at 26.000 borgere skulle vælge en ny læge på borger.dk.

Men det er blevet udskudt på ubestemt tid grundet it-problemer.

Det skriver TV2 Øst, ligesom Region Sjælland oplyser om problemerne i en pressemeddelelse:

'Det er meget beklageligt, at it-udfordringer har udløst denne vanskelige situation for de berørte borgere', skriver regionen.

Der er tale om borgere i Faxe, Slagelse og Lolland Kommune, som skal skifte læge, fordi lægecentre går ned i kapacitet.

Men grundet problemer og nedbrud hos Kombit, der er leverandør til kommunerne og som står for lægevalgssystemet hos borger.dk, har borgere ikke kunnet skifte læge.

Ifølge en læge, som TV2 Øst har talt med, giver det udfordringer for flere patienter.

Lægen beretter blandt andet om en ældre kvinde, der havde fået sin datter til at komme og hjælpe, ligesom andre har ryddet kalenderen for at sidde klar.

»Vi har stor forståelse for, at de berørte borgere er frustrerede. Det skal vi være de første til at indrømme og beklage,« siger kommunikationschef Henrik Kirkeskov i Kombit til TV2 Øst.

Tidshorisonten for de 26.000 er nu uklare:

'Region Sjælland afventer en udmelding i forhold til, hvornår systemet fungerer, så regionen kan sende nye invitationer ud til de berørte borgere', skriver regionen i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Det betyder, at alle berørte borgere vil få en ny besked i e-Boks, eller et fysisk brev, med informationer om, hvornår de kan vælge ny læge'.

Alle borgere er tilknyttet den læge, de har i dag, indtil man har valgt en ny.