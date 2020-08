Alle borgere, der havde booket tid til at blive testet for coronavirus fredag efter klokken 16.00, er gået forgæves.

En landsdækkende it-fejl betyder nemlig, at testcentrene ikke kan udføre tests.

Vicedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Vibeke van der Sprong, oplyser til DR, at det er en fejl i bagvedliggende it, der har gjort, at man i testcentrene ikke har kunnet slå borgernes cpr-numre op.

»Det har haft den konsekvens, at man har måttet udskyde de coronatest (som har ligget siden cirka klokken 16.00, red.),« siger hun til mediet.

TIP OS. Er du en af de dem, der forgæves har besøgt et testcenter fredag eftermiddag, så hører B.T. gerne fra dig på 1929@bt.dk.

Sundhedsstyrelsen har en forventning om, at systemet kommer op og køre i løbet af aftenenen, så borgerne igen kan testes lørdag.

It-leverandøren har angiveligt fundet fejlen.

Præcis hvor lang tid, der går, inden den er rettet op, kan Sundhedsstyrelsen dog ikke sige.

Fejlen ligger hos en ekstern it-leverandør, og det er sandsynligvis samme fejl, som betyder, at det ikke er muligt for landets apoteker at ekspedere recepter.