Regioner er ved at undersøge it-fejl, da en dobbelt medicindosis særligt kan være farlig for kræftpatienter.

En fejl i Sundhedsplatformen har ført til forkerte oplysninger i Det Fælles Medicinkort hos 2310 patienter.

Det skriver DR på baggrund af en skriftlig orientering fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, der anvender it-systemet.

Medicinkortet bliver brugt af læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at se, hvilken og hvor meget medicin en borger skal have.

Fejlen har ført til, at ordinationer har stået dobbelt fra 16. til 23. juli. Det gælder blandt andet kræftmedicin, fremgår det af orienteringen.

Det er dybt problematisk, at der har været fejl i oplysningerne, mener Ulla Birk Johansen, der er kredsformand for sygeplejerskerne i Kreds Sjælland.

- Jeg bliver meget rystet. Jeg bliver urolig på sygeplejerskernes vegne, for de har brug for arbejdsredskaber, der understøtter patienternes sikkerhed. Men jeg bliver også urolig på patienternes vegne, for de skal kunne stole på de ordinationer, de får i sundhedsvæsenet, siger hun til DR.

Risikoen for, at fejlen har ført til, at nogle patienter har fået for meget medicin, er ikke stor, vurderer Thomas Houe, der er sundhedsfaglig vicedirektør i det akutte patientsikkerhedsteam hos de to regioner.

Han mener, at risikoen opstår, når ansatte på plejehjem og institutioner giver medicin til en borger.

- I de tilfælde, hvor det er andre end patienten selv, der hælder medicinen op, kan man ikke udelukke, at det foretages efter det, der står i Det Fælles Medicinkort. Og så er der en potentiel risiko for, at der administreres, så der indtages dobbelt dosis af medicinen, siger han til DR.

Regionerne er ved at undersøge, hvem der er berørt af it-bristen, så de kan få besked.

Den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen blev taget i brug i 2016, men den har flere gange været udsat for skarp kritik på grund af forskellige fejl i systemet.

