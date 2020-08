Hvis du skal forbi apoteket og hente medicin fredag eller i løbet af weekenden, skal du lige i kontakt med din læge først.

Det Fælles Medicinkort, som indeholder oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer, er nemlig det nede.

Derfor er det ikke muligt for apotekerne at ekspederer recepter, skriver Lægemiddelstyrelsen fredag eftermiddag i en pressemeddelelse.

I stedet vil det - indtil systemet igen er oppe at køre - kun være muligt at anvende recept eller telefonrecept på papir, telefon eller per fax.

Det oplyses, at det er en fejl hos den eksterne it-leverandør, der er skyld i nedbrudet.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser fredag kort efter klokken 15, at der arbejdes på at få systemet op at køre igen hurtigst muligt.