Red Barnet oplever rekordmange anmeldelser om børneporno i private drev.

Der er frit spil, når det kommer til at dele filer i private filservere på nettet, og som det er nu, er der ikke nogen, der holder særligt øje med indholdet.

Det vurderer specialist i it-sikkerhed og medstifter af sikkerhedsvirksomheden CSIS Peter Kruse.

Han udtaler sig, efter at Berlingske torsdag skriver, at Red Barnet melder om rekordmange anmeldelser om overgrebsmateriale på filservere som Dropbox.

- Tjenesterne er brugervenlige på alle måder. De gør det nemt for folk, der har disse tilbøjeligheder, at lægge data op, siger Peter Kruse.

Organisationen har modtaget 501 anmeldelser i 2019 mod 38 i 2018.

En filserver er betegnelsen for et drev, hvor brugere kan have lagt materiale op, som forskellige brugere kan få adgang til.

På nuværende tidspunkt gør udbyderne af filserverne ikke noget for at sikre, at der ikke bliver delt børneporno, påpeger Peter Kruse.

- De (udbyderne, red.) er vågnet op til en ny virkelighed. Det er først nu, de har fundet ud af, at det bliver delt på deres tjenester. Derfor skal de selvfølgelig også til at flytte sig retning af, at problemet skal fjernes, siger han og tilføjer:

- Det skader dem, det går ud over, men det skader også udbyderne.

/ritzau/