Der har blandt nogle vakt harme, at Israel ikke er blevet udelukket fra det internationale melodigrandprix.

I håbet om at Danmark endelig kommer i Eurovision-finalen efter fem års fravær, tæller bedømmelsen fra udvalgte grandprixfans halvdelen af stemmerne ved årets danske melodigrandprix i DR Koncerthuset i København lørdag aften.

Ti danske og ti udenlandske grandprixfans udgør således juryen. De kommer fra de seneste fem vinderlande - Sverige, Ukraine, Italien, Holland og Israel.

Israels deltagelse i årets Eurovision er heftigt debatteret grundet Israels krig i Gazastriben efter Hamas' angreb på Israel i oktober.

- Det er en beslutning, vi har truffet for lang tid siden, at det var sådan, vi gerne ville gøre det, forklarer Gustav Lützhøft, der er ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik.

Adspurgt, om det var, inden konflikten brød ud, svarer Gustav Lützhøft:

- Det kan jeg simpelthen ikke lige redegøre præcis, hvornår den beslutning er truffet. Men det ligger en rum tid tilbage, siger han.

Ikke siden 2019 har Danmark kvalificeret sig til en plads i finalen ved det internationale melodigrandprix. Sidste år havnede det danske bud, Reiley med nummeret "Breaking My Heart", på en 33.-plads ud af de 37 lande, der stillede op.

Den statistik skal juryens valg af årets vindersang være med til at ændre.

Det bliver ikke offentliggjort, hvem jurymedlemmerne er. De er heller ikke til stede i DR Koncerthuset.

- Juryen har fået det opdrag, at de skal være med til at finde den sang, som de mener, klarer sig allerbedst i Eurovision.

- Men hvem, der sidder med i juryen, er en sag mellem DR og juryen, siger Gustav Lützhøft og svarer adspurgt, at det ikke skyldes, at man vil beskytte dem.

- Det har været aftalen fra start, at der sidder en international jury, vi har udpeget - nogle Eurovision-eksperter i de pågældende lande - men præcis hvem de er, er ikke så interessant, mener han.

Så sent som for få dage siden fastholdt Eurovision-arrangøren European Broadcasting Company (EBU) Israels deltagelse.

Ifølge EBU-chef Noel Curran opfylder den statslige israelske tv-station, KAN, alle krav for at kunne deltage.

Det har vakt harme, at Israel ikke udelukkes, som Rusland er blevet det efter invasionen af Ukraine i 2022. Her svarede Noel Curran, at det ikke er EBU's opgave at sammenligne krige.

DR har tidligere meddelt, at public service-stationen læner sig op ad EBU i forhold til Israels deltagelse.

Dansk Melodi Grand Prix sendes på DR1 og DRTV lørdag klokken 20.00.

/ritzau/