Israels præsident vil være til stede, når Lars Løkke Rasmussen markerer 75-året for redningen af danske jøder.

København. For 75 år siden blev flere tusinde danske jøder reddet fra Nazitysklands jødeforfølgelser, da de blev bragt i sikkerhed i Sverige.

Det skete i oktober 1943, og i den forbindelse vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) markere årsdagen med en mindehøjtidelighed.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Men det er ikke kun repræsentanter fra det jødiske samfund i Danmark, der vil være til stede. Også Israels præsident, Reuven Rivlin, deltager i ceremonien.

Og det er overraskende, at det er én med den status, som er repræsentant for Israel, mener Sofie Lene Bak, der er lektor i historie ved Københavns Universitet.

- Det betyder rigtig meget, at det er det israelske statsoverhoved, der deltager i mindehøjtideligheden.

- Normalt er det repræsentanter fra den israelske ambassade, men det her er et udtryk for, at der er brug for at bruge denne her begivenhed til at bygge bro mellem Danmark og Israel, siger hun.

Danmark spillede en særlig rolle for at redde de danske jøder under Anden Verdenskrig.

Natten mellem 1. og 2. oktober 1943 iværksatte den tyske besættelsesmagt i Danmark en aktion mod de danske jøder.

Formålet var at arrestere og deportere de danske jøder til den tyske koncentrationslejr Theresienstadt.

I en storstilet redningsaktion hjalp civile danskere 7000 jøder over Øresund til sikkerhed i det neutrale Sverige. 95 procent af de danske jøder nåede frem.

Begivenheden havde stor indflydelse på omverdenens opfattelse af Danmark, og den har siden dengang betydet meget for det dansk-israelske forhold, siger Sofie Lene Bak.

- Når den fortsat gør det, er det, fordi man gennem den måde Israel højtideligholder ikke-jøder, der har hjulpet jøder under Holocaust, også plejer relationen til Europa, siger hun.

Dan Rosenberg Asmussen, der er formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, mener ikke, at præsidentens besøg er et udtryk, at det dansk-israelske forhold har brug for at blive plejet. Tværtimod.

- Vi er stolte og beærede. Det vidner om et godt forhold mellem Israel og Danmark, at der er en lyst og parathed til at deltage i fejringen i Danmark, siger han.

Mindehøjtideligheden bliver afholdt i Gilleleje Kirke den 11. oktober.

