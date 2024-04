Fredag har omkring 30 israelske ambassader verden over holdt lukket, rapporterer det israelske dagblad Haaretz.

Den israelske ambassade i København bekræfter overfor B.T., at de holder lukket. Man vil dog ikke kommentere på, hvad årsagen er.

Haaretz rapporterer, at ambassaderne holder lukket fredag, fordi man frygter et gengældelsesangreb fra Iran.

Mandag blev det iranske konsulat i Damaskus i Syrien jævnet med jorden, og den højtstående general Reza Zahedi dræbt sammen med seks andre. Angiveligt skulle Israel stå bag.

Ifølge Jotam Confino holder ambassaderne verden over lukket, fordi truslen er størst her.

Den israelske ambassade i København holder lukket fredag. Arkivfoto. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Den israelske ambassade i København holder lukket fredag. Arkivfoto. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Grunden til, at man holder lukket, er, fordi man vurderer, at Iran vil have nemmere ved at udføre angreb mod ambassaderne, end ved at udføre et angreb mod selve Israel,« siger B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

Israel har indtil videre ikke kommenteret på mandagens luftangreb, hvor syv iranere døde.

»Israel har advaret Iran flere gange, fordi de sender støtte til både Hamas i Gaza og Hezbollah i Libanon. Så det er en offentlig hemmelighed, at Israel står bag. Israel gør bare, som de altid gør i sådan nogle sager. De undlader at kommentere,« siger Jotam Confino.

Det er uvist, om den israelske ambassade også vil være lukket mandag.