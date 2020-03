Julius er kun en måned gammel, men udsynet til at se sine bedsteforældre og anden familie er lang. Julius' mor, Caroline Skov Johansen, har nemlig følt sig tvunget til at isolere sig selv for at beskytte sin søn mod coronasmitte.

Julius blev nemlig født, lige før coronaepidemien for alvor ramte Danmark.

»Jeg fødte to dage før det første danske coronatilfælde. Så på det tidspunkt var vi ikke bekymrede,« fortæller Caroline Skov Johansen.

Men det ændrede sig, og hendes første tid som nybagt mor skulle ende med at blive helt anderledes end forventet.

Caroline Skov Johansen har isoleret sig med sin nyfødte baby Julius. Det betyder, at bedsteforældre må vente med at besøge familien.

»Jeg havde glædet mig til tiden efter, hvor vi skulle have en masse besøg og hygge os. En noget mere positivt ladet forestilling,« siger den 28-årige, nybagte mor.

Heldigvis nåede familien omkring Caroline Skov Johansen lige at besøge Julius, inden den nybagte familie måtte isolere sig.

Isolationen betyder, at den menneskekontakt, den nybagte familie får nu, er over Facetime. Og det er slet ikke det samme, siger Caroline Skov Johansen.

»Som nybagt mor har man brug for sin egen mor. Det gør ondt, at jeg ikke kan være med til at sørge for en god relation mellem Julius og bedsteforældrene. Det har de også glædet sig til i lang tid.«

Ud over relation handler det om aflastning. Godt nok arbejder Julius' far hjemmefra og hjælper til, men nogle gange kunne de begge godt trænge til et lille afbræk.

»Det kunne være dejligt med lidt hjælp til det praktiske en gang imellem, men det er bare ikke muligt,« siger Caroline Skov Johansen.

Der er nemlig meget at tænke på, for Caroline Skov Johansen er førstegangsmor, så hele den verden er ny for hende.

Men nu har hun også født Julius i en verden, der ligeledes ser noget anderledes ud, end den plejer.

Derfor handler Caroline og Julius' liv også meget om corona i stedet for at nyde tiden som nybagt familie.

»Det er mit første barn, og når man aldrig har prøvet det før, er man i forvejen meget forsigtig. Men det her forværrer det i en grad, som jeg egentlig synes er for meget.«

I bund og grund er Camilla Skov Johansen angst for, hvad der vil ske, hvis hun, Julius eller Julius' far bliver smittet.

»Vi ved jo ikke, hvordan vi reagerer. Det sætter en masse tanker i gang. Jeg vil ønske, det var anderledes, alt det her.«