Mange lande kigger interesseret mod Island, der de seneste uger har trukket internationale overskrifter.

For har den lille vulkanø knækket koden i kampen mod coronavirus? Landet er nu nemlig mere eller mindre coronafrit.

Kun tre personer er stadig syge, og med en effektiv strategi har Island fået coronavirussen under kontrol - og det er sket hurtigere, end de selv havde forventet.

»Jeg havde ikke forventet, at vi ville komme os så hurtigt,« indrømmede landets ledende epidemiolog, Thorolfur Gudnason, i et interview til magasinet Time i begyndelsen af maj.

Arkivofto fra de varme kilder i Blue Lagoon på island. 6. marts 2020. REUTERS. Foto: Hannah McKay Vis mere Arkivofto fra de varme kilder i Blue Lagoon på island. 6. marts 2020. REUTERS. Foto: Hannah McKay

Landet har været forberedt på pandemien, testet befolkningen langt mere end andre lande og minuitiøst opsporet smittede med et hold af corona-detektiver.

Og nu kan islændingene høste frugten af deres arbejde.

Med ro i sjælen kan de som nogle af de første i verden danse sommeren ind på diskotekerne, hoppe i vandet i svømmehallerne og indhente det tabte i fitnesscentrene igen.

I Danmark stod det allerede i begyndelsen af marts klart for mange, at Island måske havde fat i den lange ende.

Baren Kitzloch, hvor flere bartendere er smittet med coronavirus, i skibyen Ischgl. Flere danskere har været på ferie i området og festet på baren. Mange af dem er nu også testet positive. Vis mere Baren Kitzloch, hvor flere bartendere er smittet med coronavirus, i skibyen Ischgl. Flere danskere har været på ferie i området og festet på baren. Mange af dem er nu også testet positive.

Vores nordiske nabo gjorde som de første i verden de populære skisportssteder i Østrig til risikozoner, mens vi i Danmark ventede flere dage og indkasserede en stor smittebombe som konsekvens.

»Vi var helt klart for langsomme til at reagere på Østrig og Iscghl,« siger Christian Wejse, der er lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

Mange danskere kom i slutningen af februar og begyndelsen af marts hjem fra deres skiture med klare symptomer på coronavirus. Alligevel afviste det danske sundhedsvæsen dem.

»Jeg kontaktede 1813 og corona-hotlinen, men de tog mig ikke seriøst. De var ligeglade, fordi Østrig ikke var på deres liste,« fortalte Jenni dengang til B.T.

Jenni Carland var en af de mere end 100 danskere, som kom hjem fra Østrig med coronavirus. Mange af dem blev først testet flere dage efter, de var kommet hjem. Foto: Privatfoto Vis mere Jenni Carland var en af de mere end 100 danskere, som kom hjem fra Østrig med coronavirus. Mange af dem blev først testet flere dage efter, de var kommet hjem. Foto: Privatfoto

Samme oplevelse havde Lene Schou, som også havde været på ferie i Iscghl.

»De kunne havde stoppet det her i tide, hvis de havde lyttet til os.«

I Island gjorde man det modsatte af Danmark. De testede alle, som kom ind i landet, og satte dem i karantæne.

»Vi har afvist mange med relevante symptomer, og det er set i bagklogskabens lys uhensigtsmæssigt,« siger Christian Wejse.

Det er ikke kun i spørgsmålet om Østrig, at Island har været skarpe. De har heller ikke rystet på hånden i forhold til deres teststrategi.

Zigzagkurs

Island har kæmpet benhårdt for at inddæmme virussen - og har haft succes med det. I Danmark har vi med zigzagkursus skiftet teststrategi og valgte i lang tid ikke at masseteste.

På Island er hver sjette borger testet, og i Danmark, hvor man først nu er begyndt at teste flere og flere, er det hver tolvte, som er testet for corona.

Siden april har alle på Island haft mulighed for at blive testet. I Danmark har man først åbnet for den mulighed i midten af maj.

Du kan næsten ikke få ringere smitteopsporing, end vi har i Danmark. Jeg er forundret over, at den del er underprioriteret i Danmark. Christian Wejse, lektor Aarhus Universitet.

At Island har testet så mange har ifølge Lone Simonsen, epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter, gjort en stor forskel.

»Island har klaret sig bedre end Danmark. Det var især tydeligt i begyndelsen af pandemien,« siger hun.

Det har dog også været nemmere for Island at teste så mange, som de har, fordi de kun har 360.000 indbyggere, understreger Lone Simonsen.

»Island har været rigtig gode til at bekæmpe coronavirussen, men det er også nemmere, når man er en ø,« siger hun.

Se tallene: Island sammenlignet med Danmark Antal smittede: Island (1.805) Danmark (11.512) Antal test: Island (60.141) Danmark (583.032 - 482.482 personer) Antal døde: Island (10) Danmark (568) Befolkning: Island (364.134) Danmark (5.8 mio.) Raskmeldte: Island (1.792) Danmark (10.180) Indlagte: Island (0) Danmark (110) På intensiv: Island (0) Danmark (20) Island oplyser desuden, at de har haft 20.517 personer i karantæne indtil 29.05. Kilde: covid.is, Sundhedsstyrelsen.

Landet har også den fordel, at de har den biofarmaceutiske virksomhed DeCode Genetics, som har hjulpet med at teste befolkningen - specifikt dem med milde eller ingen symptomer.

Det har betydet, at man fandt nye smittede, som ellers ikke var blevet opdaget. Samtidig gav det islændingene en forståelse af virussen og et detaljeret billede af, hvor smitten kom fra, og hvordan den bredte sig.

»Havde man i Danmark testet rigtig meget i starten, så havde vi også haft mulighed for at forstå, hvor smitten kom fra,« siger Lone Simonsen. »De kører med klatten. Vi er lidt misundelige på dem.«

Den aggressive teststrategi har også medvirket til, at Island ikke har fundet det nødvendigt at lukke hele samfundet ned ligesom andre europæiske lande.

Detektiver opsorer smittede

En person med coronavirus kan hurtigt smitte en håndfuld andre omkring sig. De, der har været udsat for smitten, skal hurtigt findes og sættes karantæne, hvis spredningen skal inddæmmes.

Den opgave har islændingene taget alvorligt. På Island har smittede skullet oplyse, hvem de har været i kontakt med, og opgaven med at opspore dem har et hold på 60 personer siddet med. Den effektive detektivenhed har fundet 92 procent af smittetilfældene i landet.

»Island har fået smitten i bund, fordi de har været gode til smitteopsporing,« forklarer Lone Simonsen.

»Det betyder, at de nu kan åbne barer og restauranter. Det kan man kun, hvis man har kontrol over smitten.«

Synes du, at Danmark har håndteret corona-krisen godt?

I Danmark har vi ifølge Lone Simonsen langt hen ad vejen kun haft en overvågningsstrategi, hvor vi kiggede på dem, som kom fra udlandet. Vi forstod derfor ikke, hvordan smitten spredte sig inde i Danmark.

»Her har Island været bedre,« konstaterer hun.

Spørger man Christian Wejse fra Aarhus Universitet, så er konklusionen mere hårdtslående.

»Du kan næsten ikke få ringere smitteopsporing, end vi har i Danmark. Jeg er forundret over, at den del er underprioriteret i Danmark,« siger han.

I Sverige har de også introduceret en app i kampen mod corona. Her er der tale om en app, der kortlægger ens symptomer. I Danmark er en app stadig ikke endeligt godkendt. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere I Sverige har de også introduceret en app i kampen mod corona. Her er der tale om en app, der kortlægger ens symptomer. I Danmark er en app stadig ikke endeligt godkendt. Foto: TT NEWS AGENCY

De islandske corona-detektiver har ikke arbejdet alene. De har fået hjælp fra en app, 'Ranking C-19', som over 40 procent af befolkningen har brugt.

Den blev introduceret tidligt i april og kortlægger, hvem man har været i kontakt med i løbet af en dag, i tilfælde af at nogen af dem tester positiv.

Ønsket om en app, der kan hjælpe med at stoppe smittekæder med coronavirus, har også været højt på ønskelisten hos de danske politikere, men plaget af en række opstartsproblemer.

På mange parametre har Island altså været på forkant med coronavirus og bedre forberedt end mange andre lande.

Det skyldes delvist, at man har haft en plan for, hvordan man bekæmper en pandemi, liggenede klar.

En plan, som Island har brugt flere år på at klargøre og forberede, hvilket landets chefepedimiolog, Thorolfur Guðnason, tidligere har fortalt.

Det er i sidste ende tydeligt, at Island foreløbig med succes har sparket coronavirus til hjørne. I midten af juni åbner de for turismen igen, men det betyder ikke, at de er færdige med at teste.

Alle tilrejsende vil blive testet ved ankomst til lufthavnen og sendt i karantæne, hvis de viser sig at være positive for coronavirus.