»Det giver ingen mening, og jeg oplever det som psykisk terror.«

Sådan beskriver den iranskfødte debattør Jaleh Tavakoli et sagsforløb, der har tvunget hende til at stoppe med at ytre sig i den offentlige debat.

Jaleh Tavakoli udgav lørdag et indlæg på jp.dk med titlen: ‘Dette bliver mit sidste blogindlæg - jeg trækker mig fra den offentlige debat. Voldsmanden vinder.’ Hun har været aktiv debattør siden 2003, men i marts i år fik hun at vide, at Socialtilsynet ville inddrage hende og hendes mands godkendelse til at have plejebørn, fordi Jaleh Tavakoli var sigtet for at dele et link til en video på Facebook, der viser drabet på en ung kvinde i Marokko.

Jaleh Tavakoli og hendes mand har været plejeforældre til en pige på otte år, siden pigens fødsel, og beslutningen om at fjerne pigen fik landets politikere til at reagere skarpt.

Tidligere værdiordfører i Dansk Folkeparti Martin Henriksen kaldte i marts tilsynets foreløbige afgørelse for »problematisk i forhold til retssikkerheden i Danmark.«

»Der kan være elementer, jeg ikke kender til, men når det er sagt, virker det meget vidtgående, at man går ind og siger, at de ikke længere kan være plejeforældre og lægger op til at fjerne et barn, som den pågældende person har haft ansvar for siden barnets fødsel dybest set,« udtalte Martin Henriksen dengang til Berlingske.



Siden trak Socialtilsynet også beslutningen tilbage, men i tilsynsrapporter fra juni og juli i år og på et efterfølgende møde fik Jaleh Tavakoli at vide, at de trusler, hun modtager, fordi hun blander sig i den offentlige debat, er uforenelige med det at være plejemor.

Det får nu Jaleh Tavakoli til at stoppe som debattør, selv om hun er meget uforstående overfor Socialtilsynets ageren i sagen.

»I mine øjne er det victim blaiming. Jeg modtager trusler, fordi jeg bruger min ytringsfrihed, og det skal jeg straffes for,« siger Jaleh Tavakoli.

Hun fortæller, at hun i løbet af det sidste halve år næsten ikke har modtaget nogen trusler, da hun ikke har udtalt sig så meget om islam, som hun har gjort tidligere. Alligevel mener Socialtilsynet, at truslerne udgør et problem, og Jaleh Tavakoli tør ikke udfordre den påstand.

»Det er rigtigt, rigtigt hårdt at være presset på mit barn. For mig gør det ingen forskel, at hun ikke er min biologiske datter. Det kan jeg sige, fordi min mand og jeg også har et biologisk barn sammen, og kærligheden til dem er den samme,« siger Jaleh Tavakoli.

Hun håber, der er nogle politikere, som vil gå ind i sagen, for hun har svært ved at forstå, hvorfor hun som plejemor ikke kan få lov til at ytre sig i den offentlige debat.

»Uanset hvad andre måtte mene om mine meninger, og uanset om mine meninger er kontroversielle, så troede jeg, at man i et demokrati som det danske fortsat havde retten til at ytre sig, også selvom man var mor,« skriver Jaleh Tavakoli i sit sidste indlæg.