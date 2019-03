Rasmus Paludans demonstration med planlagt koranafbrænding samlede langt færre end Hizb ut-Tahrirs fredagsbøn.

Det er to modsætninger, der mødes fredag eftermiddag foran Christiansborg i København. På slotspladsen holder den yderliggående islamiske organisation Hizb ut-Tahrir fredagsbøn.

Den indædte islam-modstander Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs har bebudet, at han vil afbrænde en koran med bacon samtidig.

Det sker et par hundrede meter væk på den anden side af kanalen tæt ved Christiansborg.

- Vi demonstrerer mod Hizb ut-Tahrir, fordi Hizb ut-Tahrir er en erklæret udemokratisk organisation, der arbejder for et islamisk overherredømme og imod demokratiet.

- Det er jo det, de selv siger, og vi finder det meget upassende, at en sådan bevægelse demonstrerer foran demokratiets højborg, som Christiansborg er, siger Rasmus Paludan.

Han har samlet en håndfuld tilhængere, og han er ankommet med et bat. Det bruger han til at slå til koranen med ligesom i rundbold, men der er ikke nok mennesker til at deltage omkring klokken 13.

Desuden bliver der kastet med en udgave af koranen.

På slotspladsen på den anden side af kanalen er omkring 150 mænd og cirka 20 kvinder samlet til fredagsbøn.

Der er også mennesker med danske flag.

Fredagsbønnen finder ifølge Hizb ut-Tahrir sted til minde om ofrene for de to angreb på moskéer i Christchurch, New Zealand, hvor 50 personer blev dræbt fredag for en uge siden.

Hizb ut-Tahrir mener, at politikere er medskyldige i, at angrebene har fundet sted.

- Vi afholder fredagsbønnen på Christiansborg Slotsplads for at rette vores protest mod de hovedansvarlige for det hadske, islamfjendtlige klima, som afføder overgreb og forbrydelser mod muslimer som den forfærdelige massakre i Christchurch, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Hizb ut-Tahrir har som erklæret mål at indføre et islamisk styre, der reguleres efter de muslimske sharialove.

Organisationen er modstander af den demokratiske styreform og opfordrer muslimer til ikke at deltage i politik eller stemme ved valg.

Rasmus Paludan står i spidsen for partiet Stram Kurs og er mest kendt fra videotjenesten YouTube, hvor han udsender videoer, hvor han diskuterer højlydt med politiske modstandere.

Paludans demonstration fredag finder sted under overskriften "Hizb ut-Tahrir med røven i vejret - Stram Kurs brænder koranen".

Rasmus Paludans demonstration kan altså ikke mønstre tilnærmelsesvist samme antal personer som på den anden side af kanalen.

Politiet har med blandt andet afspærringer og mandskab også sørget for en solid bevogtning af ham.

- Det kan da godt være lidt afskrækkende for folks lyst til at demonstrere sammen med os, at de skal igennem to afspærringer.

- Men jeg kan jo ikke sige så meget andet, end at det er en indikation på, at der er enormt mange, der gerne vil skade mig og Stram Kurs, og derfor tager politiet disse forholdsregler, siger Rasmus Paludan.

/ritzau/