En 29-årig mand er først blevet anholdt i april 2021, selv om han allerede i 2014 – ifølge politiet – tilsluttede sig Islamisk Stat i Syrien.

Hvorfor går der så lang tid, før manden fra Aarhus bliver fængslet og stillet til ansvar? Det spørgsmål skal justitsminister Nick Hækkerup (S) nu svare på i et samråd. For den 29-årige mand er ikke en ukendt skikkelse.

Han er lillebror til den kendte islamiske kriger Ahmad Salem El-Haj, som i 2013 blev kendt for sin rolle i en propagandavideo.

Her sad han i selskab med tre andre kjortelklædte mænd på en bakketop i Syrien og affyrede sin AK47-riffel mod billeder af kendte danskere.

Ahmad El-Haj skyder til måls efter fotos af kendte danskere. Foto fra propagandavideo Vis mere Ahmad El-Haj skyder til måls efter fotos af kendte danskere. Foto fra propagandavideo

Fotos af Anders Fogh, Naser Khader og Muhammed-tegneren Kurt Westergaard blev gennemhullet, fordi de var 'islams fjender'.

Ahmad El-Haj sidder i dag fængslet i Danmark og er som den første siden Anden Verdenskrig sigtet for landsforræderi. Han spiller dog også en rolle i lillebrorens sag.

Ved en koordineret politiaktion blev lillebroren og fire af hans venner anholdt tidligt om morgenen 27. april. De nægter sig alle skyldige. Men politiets beviser i sagen er ifølge B.T.s oplysninger meget detaljerede:

Sammen med en ven rejste lillebroren til Syrien i sommeren 2014. Da de ankom, mødtes de med terrorister fra Islamisk Stat og afleverede deres rødbedefarvede pas.

Politiet har desuden fundet fotos af de to fra deres tid i Syrien. Iført militærtøj bærer de våben og stikker pegefingeren i vejret – et karakteristisk håndtegn, der symboliserer troskab til Islamisk Stat.

Året efter, i april 2015, forsøgte lillebroren ifølge politiet igen at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Men han blev standset i lufthavnen i Alanya i Tyrkiet. Han fik ikke lov til at rejse ind i Syrien og blev i stedet sendt til Danmark.

Alligevel skulle der gå nøjagtig seks år, før den 29-årige mand blev anholdt i april 2021.

Udover at være sigtet for at tilslutte sig terrororganisationen er lillebroren mistænkt for at støtte den økonomisk. Det er her, at sagens forbindes med storebroren Ahmad El-Haj.

Det er totalt sindssygt, at vi igennem seks år har tilladt at lade en islamist rende rundt i Danmark Peter Skaarup, retsordfører, Dansk Folkeparti

Fra Aarhus har lillebroren – ifølge politiet – sendt eller forsøgt at sende mindst 200.000 kroner til enten storebroren Ahmad El-Haj eller en anden berygtet figur, Jacob El Ali, der begge befandt sig i Islamisk Stat.

Jacob El Ali er berygtet for at posere med afhuggede hoveder, mens han stikker IS-pegefingeren i vejret.

Dansk Folkeparti kalder justitsminister Nick Hækkerup i samråd for at få svar på, hvorfor den terrormistænkte lillebror først er blevet anholdt seks år efter sin retur til Danmark.

»Det er totalt sindssygt, at vi igennem seks år har tilladt at lade en islamist rende rundt i Danmark uden at anholde ham. Vi ved, at han har været i meget tæt kontakt med IS nede i Syrien. Hvorfor han først bliver anholdt nu, er mig simpelthen en gåde,« siger retsordfører Peter Skaarup og tilføjer:



»Han kan have rendt rundt i Syrien og lavet den ene forbrydelse efter den anden, og så lader vi ham gå frit rundt i Danmark. Det er dybt alvorligt.«

Radikale Venstre undrer sig også over den lange periode, men har tiltro til, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) gør sit arbejde.

»Det ser da ud af lang tid fra første begåede forbrydelse i 2014, og at vi med sikkerhed ved, at han er blevet sendt tilbage til Danmark i 2015. Men indtil vi ved mere om sagen, må jeg have tillid til, at PET også i denne sag har styr på tingene og arbejder professionelt,« siger retsordfører Kristian Hegaard.

Nick Hækkerup afviser overfor B.T. at tale om terrorsagen:

»I Danmark har vi en udøvende, en lovgivende og en dømmende magt. Jeg mener, at man som repræsentant for den udøvende magt bør være tilbageholdende med at kommentere verserende sager ved den dømmende magt. Derfor har jeg ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.«