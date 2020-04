Det vakte i den grad opsigt, da en moské i Aarhus fredag indkaldte til islamisk bøn.

Moskéen påstod efterfølgende have fået de fornødne tilladelser af kommunen, men dette bliver nu afvist af både borgmester og rådmand.

Konflikten begyndte som nævnt fredag den 24. april, hvor Fredens Moské valgte at skyde ramadanen i gang ved at kalde til bøn på en fodboldbane i Gellerup via et højtaleranlæg.

Bønnekaldet, der blev filmet og delt på moskéens Facebook-side, modtog efterfølgende voldsom kritik.

Dansk Folkepartis tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen røg blandt andet helt op i det røde felt og skrev et rasende opslag på Facebook.

I opslaget opfordrede han til, at muslimsk bønnekald forbydes, og at lovbrydere bør smides ud af landet.

'Herboende muslimer udnytter på groveste vis coronakrisen til at indføre mere islam i det offentlige rum. De skyr ingen midler. Alt er åbenbart tilladt, hvis bare det handler om at fremme islam i Danmark,' lød det i opslaget, som fortsatte:

'Jeg mener, at muslimsk bønnekald i det offentlige rum bør forbydes og medføre udvisning.'

Den højrenationalistiske bevægelse Generation Identitær, der selv kalder sig en patriotisk ungdomsbevægelse, har på sin hjemmeside lagt et åbent brev op til Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus.

I brevet står blandt andet, at den slags muslimsk bøn 'ikke hører til i Danmark, men snarere i Mellemøsten'.

Moskéen selv har over for Lokalavisen Aarhus afvist kritikken med påstanden, at de havde fået de fornødne tilladelser af kommunen, inden de kastede sig ud i det offentlige bønnekald.

Et bønnekald, der blandt andet blev arrangeret således, da Covid-19-pandemien gør det vanskeligt for muslimer at bede i større forsamlinger, da der skal holdes afstand.

Henviser til lukket center

»Vi har selvfølgelig fået de nødvendige tilladelser, der er omkring sådan et arrangement, og det er blandt andet Center For Byens Anvendelse, man skal snakke med, og det har vi også gjort og fået tilladelse til det. Det var selvfølgelig et arrangement, hvor der ikke mødte folk op, fordi der jo er forsamlingsforbud. Vi fik tilladelse for flere uger siden,« sagde talsmanden Ahmad fra medieudvalget i Fredens Moské til Lokalavisen Aarhus søndag.

Denne udtalelse bliver dog mandag eftermiddag skudt til jorden af byens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), samt rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

De har nemlig udsendt en pressemeddelelse, hvori de går i rette med udtalelsen fra Fredens Moské.

I pressemeddelselsen påpeger de blandt andet, at det nævnte center, Center for Byens Anvendelse, slet ikke findes længere.

'Det er i medierne refereret, at der skulle være givet en tilladelse i Center for Byens Anvendelse. Det pågældende center blev lukket for tre år siden i forbindelse med en omorganisering af Teknik og Miljø.'

Borgmesten og rådmanden anfører også, at bønnekaldet slet ikke er blevet behandlet politisk 'på nogen måde':

'Teknik og Miljø har ikke sagsbehandlet eller givet tilladelse til et arrangement omkring indkaldelse til fredagsbøn i Gellerup. Arrangementet er angiveligt foregået på en fodboldbane i området, som Teknik og Miljø ikke har ansvar for,' skriver politikerne og fortsætter:

'Teknik og Miljø har dermed kun forholdt sig til reglerne om støjgrænser ved arrangementer ved beboelse, og ikke til arrangementets indhold, da det er afviklet på en fodboldbane, som ikke hører under Teknik og Miljø. Der har derfor ikke været foretaget sagsbehandling i Teknik og Miljø, og sagen har ikke været behandlet politisk på nogen måde.'

I pressemeddelelsen står der også, at Aarhus Kommune tilbage i april fik en henvendelse fra Dansk Islamisk Trossamfund, som anmodede om tilladelse til bønnekald.

En anmodning, som borgmesteren afviste.

Fredens Moské har endnu ikke udtalt sig om den seneste udvikling i sagen.

Moskéens seneste opslag på Facebook er i skrivende stund et link til Lokalvisens artikel, hvor moskéen påstår at have de fornødne tilladelser i orden.