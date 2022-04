Siden torsdag har stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, demonstreret i en række svenske byer, hvor han har trukket et spor af vold, stenkast og bilafbrændinger efter sig.

16 politibetjente er indtil videre kommet til skade, og erfarne politifolk fortæller i flere svenske medier om, at de seneste dage har været det hårdeste og mest brutale, de har oplevet i tjenesten.

Professor og islamforsker ved Københavns Universitet Thomas Hoffmann fortæller, at en af årsagerne til, at urolighederne udvikler sig så voldsomt, er, at politiet gennem længere tid har vist, at de er relativt svage i de miljøer og lokalsamfund, protesterne udspringer fra.

»Det udnytter man, og så eskalerer det så voldsomt, som det gør. Jeg er ikke sikker på, at det ville have udviklet sig på samme måde, hvis politiet havde haft en anden historik.«

En brændende bus efter en af optøjerne i Sverige. Johan Nilsson/TT News Agency.

Thomas Hoffmann pointerer også, at Rasmus Paludan ønsker at fremkalde skarpe reaktioner og fremprovokere en reaktion.

»Han gør det helt tydeligt med den intention at håne islam og muslimerne. Det er enten Koranen eller profeten Muhammed, der er ærkesymbolerne på islam, som han blasfemere.«

Samtidig bevæger Rasmus Paludan sig i nogle miljøer, hvor nogle muslimer føler, det er noget, de er nødt til at reagere på.

»Han ved så at sige, hvilke knapper han skal trykke på,« siger Thomas Hoffmann.

Demonstranter kaster sten mod politiet. Foto: Kicki Nilsson / TT / kod 11380.

Han forklarer, at det især er unge, voldsparate mænd, der er en del af miljøer, som i forvejen er socialt belastede, der reagerer voldeligt på Rasmus Paludans provokationer.

»De gør det, fordi de kan. Mange har også frustrationer rettet mod den svenske stat, og så kommer Rasmus Paludan med sine koranafbrændinger, og det er en god krog at hænge vreden på.«

Rigschef i svensk politi Jonas Hysing har fortalt, at de svenske betjente i øjeblikket er udsat for brutal vold.

»Disse angreb har i nogle tilfælde haft til formål at dræbe eller såre politibetjente alvorligt. Det er mennesker, som ikke er interesserede i dialog. Vi føler, at volden har været rettet mod politiet, og at det er sket, når vi arbejder for at sikre alle menneskers ret til at komme til orde.«

Moddemonstranter har sat ild til en politibil i Sverige. Foto: Kicki Nilsson / TT / kod 11380.

Islamforsker Thomas Hoffmann forklarer, at dem, der demonstrerer, oplever at politiet og politikerne støtter Rasmus Paludan, og det er derfor, de reagerer så voldsomt, når de møder politiet.

»Det bliver en test for den svenske stat, hvor parate man er til at bruge voldsmonopolet, når de her helt grundlæggende principper testes.«

Rasmus Paludan skulle have holdt to demonstrationer søndag.

En klokken 12 i Linköping og en klokken 15 i Norrköping.

Talsperson for politiet i Region Øst Johnny Gustafsson oplyser ifølge Ritzau, at Paludan ikke har fået tilladelse til demonstrationerne, og at de ikke ved, om han er på vej.

»Skulle han komme og holde en demonstration, håndterer vi den situation på samme måde, som vi håndterer andre nye situationer,« siger han.