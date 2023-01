Lyt til artiklen

Med vandtemperaturer på omkring fem grader er det næppe et tur i bølgerne, der frister allermest, når københavnerne skal planlægge dagens udendørsaktiviteter.

Ikke desto mindre er det en ny mulighed, som tilbydes brugerne af hovedstadens tre havnebade her fra årsskiftet.

Åbningstiderne for havnebadene ved Fisketorvet, Islands Brygge og Sluseholmen er blevet forlænget med otte måneder, så de nu har åbent 11 måneder.

Kun i april holdes der lukket på grund af vedligeholdelse.

Islands Brygge med havnebadet i forgrunden Foto: Søren Bidstrup/Scanpix Vis mere Islands Brygge med havnebadet i forgrunden Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

Sidste år valgte politikerne at udvide perioden, hvor havnebadene er bemandet med livreddere, med en måned, så de var bemandet fra 1. juni til 30. september.

Aftalen var dog kun gældende for 2022, men senere på året valgte politikerne i Borgerrepræsentationen ifølge Berlingske at bevilge penge, så åbningstiderne kunne udvides med otte måneder – dog uden livreddere.

Foreløbig er der sat penge af til de udvidede åbningstider frem til 2026.

Prisen, for at du nu har mulighed for en iskold nytårsdukkert eller vinterferiedukkert i et af de tre havnebade, er 0,2 millioner kroner årligt.