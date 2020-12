En ydmyg fabrikshal i Bramming øst for Esbjerg er pludselig blevet meget vigtig i den verdensomspændende kamp mod corona.

Her fremstilles nemlig de maskiner, der kan sørge for den tøris, som er livsvigtig for at holde temperaturen tilstrækkelig lav til de første coronavacciner i den vestlige verden.

Og den pludselige efterspørgsel efter livsvigtig, ultrakold tøris har givet sved på panden på Cold Jet-fabrikken på Industrivej 68 i Bramming.

»Vi arbejder intenst på at sørge for, at der bliver bygget maskiner, som kan holde Pfizers vacciner tilstrækkeligt kolde under transport og lagring. Kort og godt,« siger en lidt stolt direktør Arvid Nielsen til B.T.

Direktør Arvid Nielsen med en af de maskiner fra Bramming, der kan spytte ultra-kold tøris ud, så Pfizers corona-vacciner kan holdes på 70 frostgrader, indtil de bliver brugt. Vis mere Direktør Arvid Nielsen med en af de maskiner fra Bramming, der kan spytte ultra-kold tøris ud, så Pfizers corona-vacciner kan holdes på 70 frostgrader, indtil de bliver brugt.

»Det er da lidt sjovt, at det er ude i lille Bramming, det foregår med den nicheoperation med at sørge for maskinerne til det, som hele tørisverdenen lige nu nørder med,« tilføjer han.

Arvid Nielsen understreger, at virksomheden ikke har noget med selve vaccine-transporten at gøre, men kun bygger de tørismaskiner, som kan omdanne flydende CO2 til tøris i store mængder.

Indtil de bliver brugt, skal Pfizers vacciner opbevares ved -70 graders kulde.

»Det tager en til to måneder at bygge og levere sådan en maskine. Vi var egentlig ikke forberedt, men som andre firmaer ramt af afmatning i andet kvartal. Men i takt med, at vaccinerne blev udviklet, og man fandt ud af, at lige præcis denne her vaccine kræver ekstrem kulde i dens transport og opbevaring, så fik vi travlt i august og september med de første store ordrer,« fortæller Cold Jet-direktøren.

»Derfor er vi nu er i stand til at rampe op, for vi har rigtig travlt lige nu. Vores produktion er i hvert fald fordoblet, og vi kan måske ligefrem håbe på en tredobling. Som alle andre i coronafasen lærer vi noget nyt hver dag,« tilføjer han.

Den ydmyge fabrikshal på Industrivej i Bramming spiller en stor rolle for opbevaringen af de nye vacciner mod corona. Foto: Google Maps Vis mere Den ydmyge fabrikshal på Industrivej i Bramming spiller en stor rolle for opbevaringen af de nye vacciner mod corona. Foto: Google Maps

I første fase har fabrikken i Bramming været med til at leveret en snes af de største produktionsmaskiner. Og nu gælder det om at forsyne hele distributions- og leveringskæden til vaccinecentre i Danmark og udlandet. Det kan måske komme til at dreje sig om tusindvis af maskiner.

»Vi har endnu ikke helt overblik over, hvor mange der skal laves. Vi er jo en lille virksomhed med 250 medarbejdere spredt ud på flere lande. I Bramming er vi omkring 30 medarbejdere, og vi har allerede ansat nye i de seneste måneder. Vi er også i gang med at ansætte to nye maskinbyggere. Vi har kort og godt fået besked fra hovedkvarteret i Cincinnati i USA på, at nu skal der rampes op,« siger Arvid Nielsen.