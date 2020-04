Mandag morgen hang der et håndskrevet brev på hoveddøren til Fjellerup Vaffelbageri på Norddjurs.

Budskabet i brevet var ikke til at tage fejl af: Hvis iskiosken åbnede, ville det få konsekvenser.

Brevet var uden direkte afsender, men havde en hilsen fra »en masse, som har sommerhus i Fjellerup« - en lille by med et stort sommerhusområde på det nordlige Djurs.

De aktivistiske sommerhusejere mente, at Fjellerup Vaffelbageri var uansvarlige og trodsede isolations-anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

Sågar mente de, at Fjellerup Vaffelbageri var direkte årsag til, at samfundet ville forblive lukket, hvis de ikke begyndte at respektere situationen og øjeblikkeligt lukkede deres iskiosk.

Utryg ved at gå hjem

For ejerne af Fjellerup Vaffelbageri har det været chokerende at modtage et brev med en så direkte trussel uden dog at vide, hvad det konkret indebærer.

»Det er jo ikke sådan, at jeg er truet på livet. Håber jeg da. Men man er oppe på stikkerne, og jeg blev utryg, da jeg gik hjem i går aftes. Man ved jo ikke, om det er en psykopat, eller det bare er nogen, der laver sjov,« siger Hanne Buhl, der ejer Fjellerup Vaffelbageri sammen med sin mand.

Ønsker ikke at blæse sagen op

Hanne Buhl ønsker ikke at køre sagen op og stod det til dem, skulle det hele bare glemmes.

Især fordi deres beslutning om at holde åbent er i overensstemmelse med de gældende anbefalinger, ligesom de har taget en masse forholdsregler for at mindske smittefaren med corona.

Historien om trusselsbrevet blev først bragt hos TV 2 Østjylland, som havde set en kommentar omkring det inde på Fjellerup Vaffelbageris Facebookside.

Her havde en kunde nævnt det, efter han havde været ved iskiosken, imens politiet var mødt op for at tage rapport og tale med Hanne og hendes mand om fundet af trusselsbrevet.

»Vi har virkelig ingen interesse i at blæse det op, og jeg vil ikke have, at det skal se ud som om, at vi gør det her for at få reklame. Det gør vi ikke. Det var medierne, der kontaktede os omkring det,« siger Hanne Buhl og fortsætter:



»Men jeg kan sagtens forstå, at folk er frustrerede over situationen, som den er lige nu. Ingen ved, hvordan de skal håndtere det, og alle bliver aggressive af det,« siger hun med henvisning til, at store dele af samfundet snart har været lukket i en måned og formodentlig kommer til at være lukket mange uger frem endnu.

Tomme trusler



Indtil videre har det ikke fået konsekvenser, som det håndskrevne brev ellers truede med, og Hanne Buhl håber - og tror da også på - at det ‘blot’ er tomme trusler.



»Jeg tænker ikke, at der er nogen, der vil gøre alvor af det. Men det er da ubehageligt, og det bliver pludselig mere virkeligt, når truslen er afleveret i et fysisk brev,« siger Hanne Buhl og afslutter:

»Men lige nu er vi er nødt til at holde åbent, hvis vi skal holde gang i vores forretning. Det her kommer nemlig til at vare lang tid,« siger Hanne Buhl.