Omar Adel bor i Ishøj, som lige nu har landets højeste smittetal. Han er dybt frustreret over, at smitten - trods nedlukning - endnu ikke er faldet.

»Det er meget frustrerende. Lige nu lever min familie af den lønkompensation, vi har fået,« siger den 37-årige mand.

Kommunen har et såkaldt incidenstal på 310,6 - dvs. at der er 310 smittede pr 100.000 indbyggere lige nu.



Det fik fredag sundhedsminister Magnus Heunicke til at lukke alle kommunens skoler ned, selvom de mindste klasser netop kom tilbage i skole i denne uge.

Samtidig opfordrede han alle i kommunen til at lade sig teste.

Omar Adel ejer en herretøjsforretning i Ishøj, som har måttet holde lukket siden 17. december.

Han oplever det som paradoksalt, at han selv skal holde lukket, mens Bilka i byen kan holde åbent og sælge tøj til kunder, han gerne ville have solgt til.

»Jeg kunne jo sagtens have lavet nogle regler om, at der kun må være en kunde i butikken af gangen,« siger han.

Folk har ikke respekt for coronavirus. Men omvendt forstår jeg også godt, at de trænger til at komme ud. Omar Adel, indbygger Ishøj

Bilka er netop et omdrejningspunkt for stigende smitte i byen, hvis man spørger Omar Adel.

»Det er blevet det nye Zoologiske Have,« som Omar Adel selv formulerer det.

Han oplever, at familier tager afsted mange af gangen for at handle ind, og at unge mennesker hænger ud og mødes i bycentret, hvor Bilka ligger.

»Det er overproppet med kunder,« siger han.

»Folk har ikke respekt for coronavirus. Men omvendt forstår jeg også godt, at de trænger til at komme ud. Det er frustrerende bare at sidde derhjemme og kukkelure. De vil gerne ud at luftes, og det foregår så i Bilka,« siger Omar Adel.

Han havde ellers håbet på, at der snart blev åbnet op igen, men med de nye smittetal fra Ishøj kan han godt se, at det måske har lange udsigter, før han igen kan åbne sin forretning.

»Det er et kæmpe slag i hovedet. Især når man har en familie, man skal forsørge,« siger han.

Han har nu besluttet at holde sin mindste datter på tre år hjemme fra børnehaven sammen med sin anden datter på otte år.

Familien har ikke selv haft corona og passer meget på med ikke at blive smittet.

»Mine kone er gravid, så jeg har sagt, at hun skal handle i en anden kommune, når smitten er så høj, som den er,« siger han.

»Jeg er nok ikke den eneste, der tænker sådan,« siger Omar Adel.

