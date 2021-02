Børnene er sendt hjem fra skole for tredje gang. Politiet har øget sin indsats og patruljerer mere massivt i gaderne end normalt.

Ishøj er den kommune i landet, der har det højeste smittetryk, og det lader sig mærke i bybilledet.

Men bevæger man sig ind i varmen i Ishøj Bycenter, pibler det pludselig frem. Forventningsfulde øjne skuer over mundbindene og under huerne – alle med det samme mål:

Bilka.

Arthur og Genelza er på vej ind i Bilka for at shoppe stort ind til den kommende uge. På den måde undgår de at komme ud mere end højest nødvendigt. Vis mere Arthur og Genelza er på vej ind i Bilka for at shoppe stort ind til den kommende uge. På den måde undgår de at komme ud mere end højest nødvendigt.

I Bilka-verdenen kan man købe en ny telefon, en plæneklipper, en kjole. Nogle er udelukkende på jagt efter madvarer, mens andre tager sig tid til at ose langs hylderne i de forskellige afdelinger.

Ishøj-parret Arthur og Genelza er på vej på indkøbstur. Den helt store. De forsøger at handle så meget ind som muligt, så de undgår at komme ud mere end højest nødvendigt.

Men når det er, skal det altså være i Bilka.

»Jeg vil hellere tage i Bilka, fordi der er mere plads, og det er nemmere at holde afstand end i andre, mindre supermarkeder,« siger Arthur, men fortæller, at det ikke er alle, der er lige gode til det med afstanden:

»Der er mange, der kommer i store familier med mange unødvendige mennesker.«

I Ishøj Kommune er 315 for hver 100.000 indbyggere smittede med coronavirus, og dermed er Ishøjs incidenstal mere end dobbelt så højt som i Greve, der er nummer to på listen over smitte i landets kommuner.

Men hvorfor er det lige netop Ishøj, der topper listen?

49-årige Thomas Jensen, der selv har boet i Ishøj i seks år, har et bud.

Thomas og Rikke Jensen er på søndagstur til Bilka. Thomas tror, at den høje smitte i Ishøj blandt andet kan skyldes, at information går tabt på grund af manglende danskkundskaber. Vis mere Thomas og Rikke Jensen er på søndagstur til Bilka. Thomas tror, at den høje smitte i Ishøj blandt andet kan skyldes, at information går tabt på grund af manglende danskkundskaber.

»Noget af det hænger vel sammen med, hvor mange mennesker der er i Bilka lige nu. Og så er der jo også en del sociale boligbyggerier, hvor folk bor tæt,« siger Thomas Jensen og fortsætter:

»Jeg tror også, det kan hænge sammen med, at nogle kommer fra en anden kultur og måske ikke forstår så godt dansk – derfor misser de måske en del information om restriktioner.«

Thomas Jensens kone, Rikke, nikker.

Og så kaster hun med hovedet hen i retning af Bilka.

Svar fra Bilka I et mailsvar til B.T. skriver en pressemedarbejder fra Salling Group følgende:



»Det er myndighedernes beslutning, at dagligvareforretningerne kan holde åbent.



I samtlige Salling Groups butikker prioriteres netop sikkerheden højt.



Vi følger myndighedernes anvisninger nøje, og de gældende kvadratmeterkrav betyder, at der i netop Bilka-varehusene er 2-3 gange mere plads pr. kunde.



I alle Bilka-varehuse har vi særligt opsynspersonale, der minder om at holde god afstand, bære mundbind og spritte hænder, og automatiske kundetællere sikrer, at der ikke lukkes flere kunder ind i butikken end tilladt.



Hvis kunderne følger myndighedernes anbefalinger om, at kun at kun én person køber ind, så er den ekstra plads i Bilka-varehusene en ekstra beskyttelse mod smitterisiko.«

»Der er også nogle, der måske ikke tager så meget hensyn og ikke har mundbind på. Jeg har set det indimellem og også lige nu inde i Bilka,« siger Rikke Jensen.

Hvad er det, der sker i Bilka?

»Jeg tror, der er nogle, der keder sig, og så stimler de sammen og dasker rundt derinde. Det, man måske normalt havde gjort udenfor – men fordi det er så koldt nu, hvor skal man ellers være?«

20-årige Nicolai Nyhjem kommer gående med samme mål som de andre. Det lysende blå skilt med de fem store bogstaver. Hans kæreste er smuttet i forvejen.

20-årige Nicolai Nyhjem tror, at Ishøj topper listen over flest smittede, fordi borgerne i kommunen ses mere på kryds og tværs end i andre kommuner. Vis mere 20-årige Nicolai Nyhjem tror, at Ishøj topper listen over flest smittede, fordi borgerne i kommunen ses mere på kryds og tværs end i andre kommuner.

Nicolai Nyhjem bor i Ishøj, hvor han også arbejder i en vuggestue til daglig, og han har en idé om, hvorfor det netop er i Ishøj, smitten er højest.

»Jeg tror, primært det har noget at gøre med den kultur, der er i Ishøj. Der er mange, der ses med hinanden – især familier og tætte relationer. Jeg tror, det er svært for dem at gøre op med det og forholde sig til coronarestriktionerne.«

Hvad mener du, når du siger kultur?

»Folk her er tæt forbundet til hinanden. Jeg tror, der er mange familiemedlemmer, der er smeltet sammen og bor her i Ishøj. Og folk ses nok oftere her end i andre dele af landet.«