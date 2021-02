Der kan nu endelig skøjtes på flere søer rundt om i landet. Isen bliver målt løbende.

Københavns Kommune har i dagevis målt tykkelsen på isen på søerne i hovedstaden. Og endelig lørdag i høj klar sol har Miljø- og Teknikforvaltningen givet grønt lys til skøjteløb på den nordlige sø, der ligger ud mod Gyldenløvesgade.

Sankt Jørgens Sø består af to dæmningsadskilte søområder og strækker sig fra Gammel Kongevej ved Planetariet til Kampmannsgade og videre til Gyldenløvesgade.

Det er fortsat farligt og forbudt at færdes på de andre søer.

Mange mennesker - både børn og voksne - var lørdag ude på Peblinge Sø, men der er store våger i isen, og forvaltningen advarer mod at gå ud på isen.

Ifølge kommunen vil isen kanalen i Østre Anlæg på Østerbro åbne i løbet af lørdag eftermiddag, da isen nu måler de eftertragtede 18 cm.

Også søen i H.C. Ørstedsparken er lørdag åbnet.

I Aarhus Kommune viser lørdagens boring, at isen på søerne i Skjoldhøjkilen, Hovmarken i Lystrup og Klokkeskov i Stautrup er tyk nok til, at de kan åbnes for skøjteløb.

De tre øvrige søer, som kommunen løbende tjekker, er ved Vilhelmsborg Skov, ved Skødstrup og Stadionsøerne i Aarhus, og ingen af dem havde lørdag de fornødne 16 centimeter istykkelse.

På fire søer i Frederikshavn Kommune og to søer i Hjørring Kommune er isen allerede åbnet, så man kan bevæge sig ud på søerne lovligt.

Det grønne lys til skøjterne er også givet på Sjælland til nogle søer i Egedal Kommune, Hørsholm Kommune og Furesø Kommune. Gadekæret i Brønshøj er også godkendt. De steder, hvor det er tilladt at færdes på isen, er det klart markeret med skilte.

Myndighederne opfordrer kraftigt til, at man passer på sig selv og på hinanden, og at man husker, at færdsel på isen sker på eget ansvar. Der opfordres desuden til, at man overholder restriktionerne, og at man holder den nødvendige afstand.

Istykkelsen bliver løbende målt.

Det er ikke tilladt at bevæge sig ud på isen, hvis der ikke er skiltet med, at det er tilladt. Det er heller ikke tilladt at bevæge sig ud på isen på øvrige søer, regnvandsbassiner og vandhuller i kommunerne.

/ritzau/