Siden 2016 har to større skibe – også kaldet isbrydere – taget plads og samlet støv i Hals Havn. Men det er ikke en billig omgang støv, der er blevet samlet.

For det viser sig, at det har kostet statskassen fire millioner kroner at have de to isbrydere, Danbjørn og Isbjørn, liggende.

Det skriver TV 2 Nord.

Det er forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, der har oplyst prisen, efter folketingsmedlemmet Bjarne Laustsen (S) stillede spørgsmålet til forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Ifølge Søfart blev de to skibe udbudt til salg i 2013 – men interessen var nærmest ikkeeksisterende.

Tre år senere var der fortsat ingen, der havde bidt på krogen, hvorfor de blev oplagt i Hals Havn. Og her har de altså ligget siden.

Spørger man Bjarne Laustsen kunne en god sjat af de brugte millioner være blevet sparet, hvis man havde placeret isbryderne i eksempelvis Frederikshavn, hvor pladsen er større:

»Det er helt vanvittigt, at de ligger i Hals Havn, når der er plads i Frederikshavn Havn,« siger han til TV 2 Nord.

Det ligger definitivt fast, at Danbjørn og Isbjørn nu skal skrottes. Men et endeligt tidspunkt er endnu uklart, blandt andet fordi der er flere hensyn, herunder et miljømæssigt ét, der skal tages i forbindelse med skrotningen.