En isbjørn slap fredag eftermiddag ud af sin indhegning i Zoologisk Have i København.

Det oplyser kommunikationschef Jacob Munkholm Hoeck til B.T.

»Via en baggang, der er forbeholdt vores dyrepassere, gik isbjørnen ind i det tilstødende anlæg, som er et ulveanlæg, og der ønsker vi ikke, at den skal være. Det anlæg er ikke bygget til isbjørne,« siger han og tilføjer:

»Når et dyr er et sted, hvor det ikke skal være, så går den store alarm. Vi sætter et stort beredskab i værk for at sikre både vores gæster og ansatte.«

Jacob Munkholm Hoeck skønner, at isbjørnen var i ulveanlægget i omkring fem minutter, inden den igen gik tilbage til sit eget anlæg.

»Men vi fik folk til at trække væk fra området.«

Det var en dyrepasser, som opdagede, at isbjørnen var taget på udflugt. Han slog straks alarm.

»Og så har vi en standardprocedure, hvor vi mander op med skytter. Vi har et beredskab, der er ret effektivt,« siger Jacob Munkholm Hoeck videre.