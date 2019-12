Det blev streamet live, da en isbjørneunge i Aalborg Zoo døde fredag eftermiddag.

På en livestream, Aalborg Zoo har opsat, kunne man se den 19 år gamle isbjørnemor Malik stå og puffe til sin ene isbjørnebaby, der lå livløs på jorden.

Det skriver TV 2 Nord. Videoen kan du se nedenfor.

Natten til torsdag blev der født tre isbjørneunger i Aalborg Zoo. Nu er der to tilbage.

Det kan virke barskt, men sådan er naturen, fortæller dyrepasser i Aalborg Zoo Frank Thomsen:

»Nu får den døde unge lov at ligge i hulen og skrumpe ind. Det kan også være, at den bliver spist af Malik,« siger han til TV 2 Nord.

Særligt de tre første døgn er for isbjørneunger kritiske, fortæller dyrepasseren. Det er endnu uvist, hvorfor den nyfødte isbjørneunge døde.

Frank Thomsen fortæller til TV 2 Nord, at det kan være, fordi ungen ikke har fået føde nok, eller at den kan være blevet klemt af sin mor Malik. Det er også muligt, at den har haft en medfødt sygdom.