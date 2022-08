Lyt til artiklen

Isbjørnen Malik, der har hjemme i Aalborg Zoo, kom fredag i problemer, da hun sad i klemme i et bildæk.

Derfor måtte en dyrlæge træde til og bedøve hende, så rovdyrpasseren Frank Thomsen kunne skære isbjørnen fri med en vinkelsliber.

Men hvordan ender en isbjørn i et bildæk?

»Det, jeg kan forestille mig, hun har gjort, er, at hun har leget med dækket ved vandkanten og så smidt det op i luften og ud i vandet, og så er hun hoppet efter det – og de tager altså hovedspring med forposterne forrest,« fortæller Frank Thomsen til B.T.

Han tror, Malik er røget lige igennem hullet, da hun ramte vandet, hvorefter bildækket altså plantede sig om hendes hofter som en form for alternativ – og meget stram – badering.

På trods af, at den legesyge isbjørn først morede sig gevaldigt over bildækket og fremførte et mindre show for gæsterne i Aalborg Zoo, blev det pludseligt for meget og hun prøvede derfor at gøre sig fri. Forgæves.

»Der var damen lidt for bredhoftet til, at hun kunne få det hele vejen forbi,« fortæller Frank Thomsen, der desuden forklarer:

»Bjørne har et meget, meget hidsigt temperament, og kan – meget lig os selv – ryste over hele kroppen af irritation over, at noget ikke lykkes.«

Derfor blev dyrlægen da også hidkaldt, så man kunne komme Malik til undsætning.

»Det endte rigtig, rigtig lykkeligt,« fortæller Frank Thomsen, som forsikrer:

»Hun er frisk igen og har det så godt som før. Hun fik ingen skader ud af det – ikke engang et skarvemærke eller noget. Hun kom igennem det uden problemer.«