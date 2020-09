I slutningen af 80'erne og starten af 90'erne var fredag aften i mange hjem reserveret til Eleva2ren på TV 2.

Det populære program sendte i otte år, og i en række af årene var det den smilende Isabella Miehe-Renard, der agerede vært.

Smilet blev gemt mere væk, da den unge journalist herefter skulle præsentere alvorlige og vigtige nyheder på TV 2 Nyhederne.

Men Isabella Miehe-Renard står nu frem – som et indspark til den igangværende sexismedebat – og fortæller, at det uden for kameraet også var svært at finde smilet i nogle tider.

Det gør hun i et indlæg i Pov.International.

Her fortæller hun, at der i særdeleshed var én episode, der slog hende omkuld og som gav billedet af en sexistisk kultur.

Episoden fandt sted, da Isabella Miehe-Renard havde været vært på TV 2 Nyhederne i kort tid, og en mandlig redaktør kom tilbage fra barselsorlov.

Ifølge Miehe-Renard fortæller en kollega grinende, at det er hendes 'ilddåb', nu hvor hun skal arbejde sammen med redaktøren.

TV-værten Isabella Miehe-Renard til gallapremiere på filmen "Klinkevals" Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere TV-værten Isabella Miehe-Renard til gallapremiere på filmen "Klinkevals" Foto: BENT MIDSTRUP

Denne aften skal hun interviewe socialdemokraten Svend Auken, og under interviewet, der sendes direkte, kan værten pludselig i sin øresnegl høre redaktøren:

»Lille Skattepige, gå på ham, kom nu«.

Miehe-Renard forsøger at imødekomme redaktørens ønske, men der går ikke længe før, at tonen bliver endnu mere voldsom.

»For helvede, har du ikke noget journalistisk blod i din fisse? Gå efter Svend, for satan,« råber redaktøren.

Værten er i chok og får kæmpet sig gennem interviewet og de efterfølgende indslag, før hun bryder sammen i gråd.

Men det er ikke dét, der er det værste.

Miehe-Renard gik nemlig efterfølgende til ledelsen for at fortælle om den sexistiske og upassende kommentar, ligesom hun gjorde det klart, at hun ikke kunne forestille sig flere vagter med ham.

Og svaret var rystende.

»Jeg fik forklaret – ikke fortalt – men forklaret, at han var umulig, sexistisk, en krukke, der var dyb enighed. Men han var jo en legende i kraft af sin opførsel. 'En uforlignelig nyhedsmager' og derfor tilgivet,« skriver Isabella Miehe-Renard i sit indlæg.

TV-vært Isabella Miehe-Renard Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere TV-vært Isabella Miehe-Renard Foto: Jeppe Michael Jensen

Derfor endte hun med at gøre det, som vi de seneste uger har set, at man kvinder har gjort: fortsat med at arbejde i det ubehagelige miljø.

På den måde blev 'sexistiske forslag og lummerhed fra mandlige chefer en vanesag i stedet for en personalesag', som Isabelle Miehe-Renard skriver.

Den nu 53-årige journalist opfordrer herefter især mændene i branchen til at komme frem og fortælle, hvad de i årevis har oplevet for at sætte fokus på problemet i stedet for at tie det ihjel.

De seneste uger har sexismedebatten kørt i det danske medieland, efter Sofie Linde til Zulu Comedy Awards fortalte, hvordan en DR-medarbejder havde været særdeles upassende over for hende.

Herefter er utallige – især kvinder – stået frem med fortællinger om en sexistisk kultur på blandt andet TV 2 og Ekstra Bladet.