Isabella Holmgren følte i mange år, at hun befandt sig på en anden planet end sine klassekammerater, selvom de sad i det samme lokale.

»Jeg talte ikke det samme sprog som mine klassekammerater, og jeg tænkte anderledes. Samtidig oplevede jeg, at det nok kun var mig, der var bevidst om det,« fortæller 18-årige Isabella Holmgren.

»Det var en håbløs ensomhed.«

Isabella Holmgren er en del af de to procent af børn og unge i Danmark, der er højtbegavede – og selvom det kan lyde let at få høje karakterer i skolen uden at skulle anstrenge sig og drømme om at være forsker allerede som teenager, har det langtfra været tilfældet for Isabella Holmgren.

Og hun er ikke den eneste.

»De højtbegavede, jeg har mødt, har stort set uden undtagelse, alle kendt til følelsen af dyb ensomhed,« siger Isabella Holmgren.

Det var først i ottende klasse, at Isabella Holmgren fandt ud af, at hun havde en højere IQ end den normale.

Hun var i mistrivsel og lyttede til en podcast om høj begavelse, hvor en ung pige fortalte sin historie – og straks kunne Isabella Holmgren genkende sin egen.

Isabella Holmgren tegnede i ottende klasse et selvportræt om hendes kedsomhed i skolen, hvor hun dagligt blev fagligt understimuleret. Foto: Isabella Holmgren Vis mere Isabella Holmgren tegnede i ottende klasse et selvportræt om hendes kedsomhed i skolen, hvor hun dagligt blev fagligt understimuleret. Foto: Isabella Holmgren

»Jeg ringede grædende til min mor og sagde, at det her var værd at kigge på,« siger Isabella Holmgren.

Kort efter blev Isabella Holmgren screenet for høj begavelse og blev meldt ind i Gifted Institute, som er et videnscenter, der kæmper for, at højtbegavede børn og unge kan finde en vej til trivsel i både undervisningen og i livet.

Og det blev begyndelsen på hendes vej ud af ensomheden.

Isabella Holmgren blev en del af fællesskabet hos Gifted Institute – og her mødte hun for første gang andre på hendes alder, der både ville og kunne svare på hendes undrende spørgsmål som ‘hvad tænker du egentlig om punktummer?’

»Det var ubeskriveligt fantastisk at møde andre, der tænkte som mig – og ikke føle, at jeg levede i en parallel verden,« siger Isabella Holmgren.

Gifted Institute samler året rundt højtbegavede børn og unge i såkaldte ‘camps’, hvor de ifølge medstifter Grith Tschorn skal lære om, hvorfor de tænker, som de gør – og ikke mindst lære sig selv at kende på ny.

»De oplever at 'komme hjem' og have nogen at spejle sig i. De unge skaber netværk, der holder ved gennem livet – og så passer de bare rigtig godt på hinanden,« siger Grith Tschorn, der har arbejdet med højtbegavede børn i 24 år.

Isabella Holmgren drømmer om at forske og fordybe sig – og så vil hun gerne rejse verden rundt og lære om andre kulturer. Vis mere Isabella Holmgren drømmer om at forske og fordybe sig – og så vil hun gerne rejse verden rundt og lære om andre kulturer.

»Der er ofte meget opmærksomhed på præsentation eller tal, når vi taler om høj begavelse. For os er det dog vigtigere med det indre liv, da det ofte er her de højtbegavede for alvor adskiller sig. Mange af vores unge føler sig enten anderledes eller ensomme, når de kommer første gang.«

Mandag afholder Gifted Institute derfor en online konference med verdens førende eksperter på området for netop at få fokus på de højtbegavedes trivsel og udvikling – og ikke mindst udveksle gode råd til, hvordan man skal møde børn og unge som Isabella Holmgren i både klasseværelset og samfundet.

Isabella Holmgren håber, at andre som hende kan finde et fristed fra ensomheden, ligesom det blev tilfældet for hende i Gifted Institute.

»Jeg føler aldrig, man slipper ensomhedsfølelsen, men det er et skridt på vejen, at man finder ud af, at der er en naturlig årsag til, at man tænker anderledes.«

»I skolen kigger man med rette på dem, der lærer i et langsommere tempo og prøver at hjælpe dem op. Men, når man vurderer ud fra præstation går højtbegavede under radaren, selvom mange er i en voldsom mistrivsel,« siger Isabella Holmgren, der håber, at man kan finde et redskab til at genkende høj begavelse på andet end blot præstation.

I dag går Isabella Holmgren i gymnasiet i en biotech-klasse med 13 elever. Hun har fortsat svært ved den måde, der bliver undervist på, for hun lærer bedst, når hun har tid til at fordybe sig.

Til gengæld føler hun, at hun er på den helt samme planet som dem, hun har mødt i Gifted Institute – og en håndfuld af dem, der går i hendes klasse.

»Jeg er stadigvæk en sær snegl, men jeg kan være mig selv. Der er heldigvis andre, der tænker som mig – og det er en kæmpe lettelse,« siger Isabella Holmgren.