Hver morgen trisser 'Moffe' forsigtigt ud i gangen i sin røde murstensvilla i aarhusianske Højbjerg.

Her sidder der nemlig en lille julepostmus, der dagligt gemmer på en lille overraskelse.

Det kan være en sød besked. Et fint brev fra en af 'Moffes' 'fans'. Eller måske en lille skattejagt.

Men nu tænker du nok: Hvem i alverden er 'Moffe'?

Moffe med postmusen

'Moffe' er lig med 95-årige Svend Aage, der bor sammen med sit barnebarn Isabella og hendes kæreste, Simon, og som derudover elsker flødeboller overalt på jorden.

Og nu presser næste spørgsmål sig nok på hos dig.

For hvorfor skal du læse om Moffe, en julepostmus, en helt speciel boligkonstellation og en særlig kærlighed til flødeboller?

Jo, sagen er nemlig den, at 2020 især har stået på coronavirus, død, ensomhed, restriktioner, smuldrede livsværk og andre dårligdomme.

Med andre ord: Du bliver hver dag – på B.T. og andre medier – præsenteret for en masse nyheder, der ikke ligefrem sender dit humør med ekspresfart i vejret.

Men hjemme hos 'Moffe', Isabella og Simon har 2020 ikke været et år, der skal sendes direkte i glemmebogen.

Faktisk har det været helt modsat, svarer 'Moffe', da B.T. spørger ham, om det har været et hårdt år.

»Jeg synes næsten ikke, at det kan blive bedre end det her. Jeg har haft masser af selskab, og vi har hygget så meget,« fortæller den 95-årige mand over telefonen.

Isabella og Moffe på tur i skoven

Hørelsen er ikke, hvad den har været, men heldigvis har den lille familie fundet en løsning, hvor 'Moffes' høreapparat kan forbindes til hans iPhone.

For syv år siden flyttede Isabella ind til sin morfar, da hun midlertidigt havde brug for en sofa, men det var så hyggeligt, at sofa blev til seng, 'midlertidigt' blev til 'fast', og at der siden er kommet en kæreste med ind i boligen.

Livet med 'Moffe' bliver nu dagligt dokumenteret på Isabellas Instagram-profil, hvor mere end 40.000 følger med på sidelinjen.

Og her har man kunnet se, hvordan kæresteparret og 'Moffe' i marts gik i isolation sammen, og hvordan de har været det siden.

Det betyder derfor også, at julen bliver en anderledes fornøjelse med særlig brug af teknologi, men den tager vi bagefter.

Først skal vi et smut tilbage til den lille gæst, der flyttede ind i huset i begyndelsen af december.

»Vi har sat en lille postmus op med en julepostkasse, og dér er der hver dag noget nyt. Det kan være breve til 'Moffe' fra vores følgere eller en besked direkte til 'Moffe' fra musen,« siger Isabella Alberte Hedeager og fortsætter:

»Han elsker det simpelthen, og sommetider fanger vi ham i at kigge til den. Så fniser han lidt.«

Moffe sidder med to postkort fra postmusen

Så selvom julen og december måske for nogen er blevet ødelagt af corona, er det bestemt ikke tilfældet for 'Moffe' og co.

»Det har været skønt. Vi har julet mere og haft det så sjovt. Jeg sidder med en følelse af, at vi aldrig kommer til at glemme denne jul på den gode måde. Vi har haft det skønneste år,« siger Isabella.

Og 'Moffe' stemmer i, da B.T. spørger ind til, hvad han ønsker sig allermest juleaften:

»Jeg har ikke nogen gaveønsker, for jeg har alt, hvad jeg kan forlange i verden her,« siger han og er klar i spyttet, da han derefter bliver spurgt, om han føler sig heldig:

»Det er jeg i høj grad.«

Her kan du se postmusen med den røde postkasse

Men hvad så med juleaften?

950 meter væk fra 'Moffe' og kæresteparret bor Isabellas mor og hendes mand, men der er ingen grund til at tage chancer.

Så med en Skype-forbindelse vil de fem og Isabelles søster sammen åbne deres gaver, mens de fysisk bliver i hver sit hus.

»Det bliver vældig sjovt med gaverne. Jeg glæder mig meget,« tilføjer 'Moffe'.

Isabella og Moffe kigger ud over vandet

Selvom 'Moffe' kun er fem år fra de gyldne 100 år, så har coronavirussens indtog altså ikke resulteret i ensomhed og nedtrykthed, som det desværre kan være tilfældet for andre i den ældre generation.

Men alligevel kan 'Moffe' godt sætte ord på især én ting, som han glæder sig til, når det hele bliver normalt igen:

At rejse.

Isabella, Simon og 'Moffe' har nemlig en autocamper, som de tidligere har turneret rundt i, og står det til det ældste islæt i familien, er der én destination, han meget gerne vil til snarest.

En destination, der hænger sammen med en af hans yndlingsspiser udover flødeboller: pizza.

»Han vil rigtig gerne til Rom, så han kan få sig noget pizza,« fortæller Isabella.