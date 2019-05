Tirsdag stod Isabella Arendt op som et relativt ubeskrevet blad i dansk politik.

Men da hun gik i seng, var næstformanden fra Kristendemokraterne pludselig kåret som valgets første, store overraskelse og oplevelse.

Hun vikarierede for sin utilpasse formand, Stig Grenov, i aftenens sidste partilederrunde på TV 2, og det slap hun aldeles godt fra.

Faktisk blev hun af flere kåret som debattens store vinder.

Men bare en halv time før, at hun stod side om side med landets største politikere, havde hun ikke den fjerneste idé om, at hun snart skulle tage hele Danmark med storm.

Isabella Arendt fyldte 26 år tirsdag, og det blev cirka klokken 13.20 klart, at hun fik et folketingsvalg i fødselsdagsgave.

Kristendemokraterne-politikeren skal føre valgkamp i Århus, så hun kunne kun lige netop nå en fødselsdagsmiddag med sin mand tirsdag aften, før hun med sin kuffert tog mod Københavns Hovedbanegård.

Klokken 20.20 afgik toget mod Århus, men da hun et par minutter før stod og skulle til at gå ind i toget, ringede telefonen.

»Det var hovedledelse, der ringede og spurgte, hvor langt jeg var fra Hovedbanegården, og så kunne jeg jo sige, at jeg stod der. Du skal ikke stige på dit tog, sagde de,« fortæller Isabella Arendt onsdag morgen til B.T.

Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, var blevet utilpas under aftenens første partilederrunde, så nu gik stafetten videre til næstformanden.

Isabella Arendt troede ikke sine egne ører.

»Jeg tænkte 'hold da op', og så var jeg naturligvis også bekymret for Stig,« fortæller hun.

En halv time senere stod Isabella Arendt i en knaldrød kjole på landsdækkende tv og talte Kristendemokraternes sag.

Isabella Arendt, Uffe Elbæk, Pia Olsen Dyhr og Pernille Vermund efter partileder debat hos TV2 på Hovedbanegården i København, tirsdag den 7. maj 2019.

»Jeg vidste bare, at jeg skulle huske at sige noget med klima og børn, og det fik jeg gjort. Og så huskede jeg også at smile,« siger hun.

Da TV 2-værten Cecilie Beck takkede af, synes Isabella Arendt, at det var gået »fint«.

'Mega fedt - godt gået,' stod der i en sms fra Stig Grenov, men lykønskningerne og de rosende ord stoppede slet ikke der.

Telefonen var rødglødende, og på flere danske medier blev det politiske talent hurtigt kåret som aftenens helt store oplevelse.

Og det kan være svært at kapere for en god, gammeldags jyde som Isabella Arendt.

»Det er fantastisk med alt den ros, og vi har fået den bedst tænkelige start på valgkampen, men som jyde skal jeg lige finde en måde at kapere det på,« fortæller Isabella Arendt, der oprindeligt er fra Fredericia.

Isabella Arendt forlod Hovedbanegården med en god portion adrenalin i kroppen, og den har endnu ikke forladt kristendemokraten.

»Jeg har ikke sovet i nat, fordi jeg havde så meget spænding på, og jeg vidste, at jeg skulle tidligt op,« fortæller Isabella Arendt.

Isabella Arendt er nærmest stået op til et nyt politisk liv, og indtil videre ved hun heller ikke, hvad dagen byder på.

I første omgang skal den nye politiske komet dog finde ud af nærmere om Stig Grenovs tilstand, efter han i går måtte trække sig fra debatten.

»Så vidt jeg kan forstå, fik han det simpelthen dårligt og kunne ikke samle tankerne og blev lidt svimmel. Han kunne mærke, at det ikke gik med en debat mere,« fortæller Isabella Arendt.