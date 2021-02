41-årige Isabel Dyhrberg startede sin uddannelse på Roskilde Universitet (RUC), fordi hun har en drøm om at blive gymnasielærer. Men universitetets kandidatreform, som træder i kraft i 2022, opløser de tidligere kandidatuddannelser med to fag.

I stedet får de studerende en såkaldt 'fagintegreret uddannelse med tværfaglige elementer'.

Det gør, at de studerende på RUC risikerer ikke længere at kunne blive gymnasielærere, da de ikke som lovet kan opnå de samme kompetencer, og det er uden, at RUC har fortalt de studerende om konsekvenserne.

Det fortæller Isabel Dyrhberg til B.T.

»Jeg synes, at det er fuldstændig utilstedeligt. Det er så respektløst over for de studerende, at de ikke bliver informeret om så voldsom en ændringsstruktur, og vi er fortsat ikke blevet informeret officielt. Jeg synes ikke, at man kan byde folk det her,« siger Isabel Dyhrberg, der først talte med Akademikerbladet.

Reformen rammer dermed uden varsel de studerende, som vil bruge en universitetsuddannelse fra RUC til at blive gymnasielærere.

Isabel er en af dem, og hun startede på RUC i sommeren 2020. Inden studiestart havde hun kontakt med RUCs studieadministration og studievejledning, der informerede hende om, at hun sagtens kunne blive gymnasielærer, og samme besked fik hun under sit første semester.

Meldingen om at hun ikke kunne blive det alligevel, fik hun ved et rent tilfælde.

»Jeg ringede i midten af december måned til studievejledningen med et spørgsmål til min uddannelse som gymnasielærer. Der fik jeg så meldingen om, at man ikke kunne blive gymnasielærer på RUC mere. Det var et kolossalt chok at få den besked. Jeg blev taget på sengekanten.«

B.T. har set dokumentation fra Isabel Dyhrberg på, at der så sent som 12. januar 2021 blev reklameret på RUCs hjemmeside om, at du kunne blive gymnasielærer hos dem, men den information er altså ikke korrekt.

B.T. har søgt på RUCs hjemmeside efter 'kandidatreform' og 'studiereform', men det giver 0 resultater på hjemmesiden, så det er altså ikke noget, du kan læse om på universitetets hjemmeside.

Nu venter der en svær beslutning for Isabel Dyhrberg, der er i tvivl om, om hun skal fortsætte uddannelsen på RUC.

»Jeg har været i universitetsregi før. Det betyder, at jeg har begrænset SU tilbage. Jeg har som minimum spildt et års SU, hvis ikke jeg fortsætter. Der er bare det problem med RUC, at deres uddannelse er så unik, at jeg ikke kan søge ind på Københavns Universitet og få merit. Så jeg sidder lidt fast, er jeg bange for.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra vicedirektør for Uddannelse og Studerende på RUC, Maria Volf Lindhardt, for at spørge, hvorfor RUC ikke har informeret de studerende, men uden held. Til Akademikerbladet har hun dog udtalt følgende.

»Det er et spørgsmål om, at vi ikke er færdige med vores kommunikationsplan for reformen endnu. Vi har haft et stort arbejde med at få beskrevet og lavet de nye uddannelser, og nu er vi i gang med at lave en stor ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at vi nedlægger gamle uddannelser og laver nye, som ministeriet skal godkende.«

»Det er ikke en undskyldning, men vi har simpelthen ikke været nok opmærksomme på, at vi skulle have oplyst de studerende om dette.«

Hun tilføjer, at RUCs ledelse efter planen melder noget ud til de studerende i uge 5.