»Der er ikke noget, der hedder at synde. For det ligger jo i ordet, at man så gør noget forkert.«

Der er ingen tvivl om, at 35-årige Isabel og Tina fra programmet 'Fede forhold' har lært deres lektie, efter de medvirkede i programmet 'Fede forhold' på DR1.

Så når en journalist spørger dem, hvornår de må 'synde', er det altså ikke et begreb, de kan nikke genkendende til.

De deler dog hellere end gerne ud af deres nye, sunde vaner i kølvandet på, at deres coach i programmet, sundhedsekspert Michelle Kristensen, nu udgiver den nye bog 'Gør kål på kærestekilo og singlesul', der udkommer 28. august.

Michelle Kristensens bog 'Gør kål på kærestekilog og singlesul' udkommer 28 august 2020.

En bog, der i korte træk skal lære os at tabe de overflødige kilo, hvad enten vi lever alene eller i parforhold.

»De færreste synes jo, det er hyggeligt med en skål bladselleri. For mange ender det med noget sødt, salt eller fedt, når de skal hygge sig. Og så tænker man måske ikke lige på konsekvenserne, før man ikke længere kan passe sine gamle bukser,« siger Michelle Kristensen.

Parret har, siden kameraerne begyndte at rulle, efterlevet Michelle Kristensens gode råd. De har tabt sig cirka 30 kilo hver, siden programmet gik i gang. Tina vejer 79,5 kilo og mangler at tabe sig endnu 10-15 kilo. Isabel vejer det, hun skal – det vil sige 69 kilo.

Pigerne spiser nu tre gange om dagen, hvor de tidligere 'spiste hele tiden'. De drikker ikke længere cola. De faster en dag om ugen i 24 timer og dyrker mere motion.

Isabel og Tina har fået et stærkere forhold efter at have medvirket i DR programmet 'Fede forhold' på DR1.

»I bund og grund har vi erstattet de fleste kulhydrater med grøntsager,« siger Tina.

Men er der så noget, de er eller har været uenige med Michelle Kristensen om?

»Jeg er da ikke glad for, at hun tog sodavanden, men man er jo nødt til at prøve det, og det er jo hende, der er eksperten…,« siger Isabel, der tidligere drak tre til fire liter sodavand om dagen.

Efter en kortere tænkepause kommer pigerne også i tanke om, at de ikke altid har været lige enige med Michelle Kristensen om mængderne af bland selv-slik.

Isabel skal tirsdag 25. august have opereret løs hud væk på armene, efter hun har tabt sig over 30 kg.

Michelle Kristensen mener, at 150 gram var tilstrækkeligt. Pigerne har været vant til mellem 500 gram og et kilo.

»Jeg var ved at få et føl, da det gik op for os, hvor lidt 150 gram er. Det svarer jo nærmest kun til fem stykker slik,« siger Tina.

Alligevel er parret blevet bedre til at hygge med andet end slik, når det er blevet weekend, og der skal slappes af foran fjernsynet.

»Vi kan godt se en film, uden vi behøver at putte noget i munden. Vi prøver desuden at lave noget, der ikke involverer mad, som f.eks. at spille golf eller tage i wellness,« siger Isabel.

At parret har gjort op med hygge-spisningen, er noget af det, Michelle Kristensen roser Isabel og Tina for:

»De har virkelig været gode,« siger Michelle Kristensen.

Hun tror på, at pigerne vil holde den nye livsstil:

»Der kan jo altid ske ændringer i ens familie eller på jobbet, som gør, at man bliver skubbet ud på et sidespor og tilbage i de gamle vaner, men jeg tror, at de to har set så stor en livsglæde ved deres nye livsstil, at det nu sidder på rygraden,« siger Michelle Kristensen.

Michelles Kristensen bedste råd til at undgå kærestekilo: Find en erstatning for slik, chips og chokolade, når I skal hygge jer foran fjernsynet. Aktiver fx hænderne ved at strikke, saml et puslespil eller lego eller giv hinanden massage.

Hvis der er småbørn, så sørg for at planlægge træning i løbet af ugen. Skift til at have en fast træningsdag, så I ikke bruger al jeres fritid foran en skærm, når børnene er lagt i seng.

Find et fællesskab – det er altid lettere at holde en sund livsstil, hvis man har nogen at gøre det sammen med. Fællesskabet kan godt være din partner, altså at I sammen beslutter jer for at spise sundt og dyrke motion og holder hinanden op på det.

Parret selv regner også med at holde fast i de nye vaner, også selv om de skulle være så heldige, at der en dag skulle komme småfolk til.

»Der vil altid være grøntsager på bordet,« fastslår Isabel og Tina.