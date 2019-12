Det gælder om at komme først. Både når man begiver sig ud på en Ironman, og når man køber billetter dertil.

Og hvis du havde planlagt at deltage i næste års udgave af Ironman Copenhagen, er du kommet for sent, hvis du ikke allerede har købt billet.

Der er nemlig netop blevet meldt udsolgt. På rekordtid.

»Det er ret usædvanligt. Især her i december har vi set en stigning i antallet af deltagere, og vi melder udsolgt inden det nye år. Det er fantastisk,« udtaler Mads Meincke, der er Regional Director IRONMAN, i en pressemeddelelse ifølge TV 2 Lorry.

Dermed er alle startnumre altså revet væk små otte måneder før, styrkeprøvelsen finder sted 16. august.

Det er ifølge mediet seks måneder tidligere, end hvad var tilfældet ved billetsalget til dette års løb.

Tiden, hvorpå der er meldt udsolgt, er ikke den eneste rekord, der indtil videre er slået i forbindelse med næste års Ironman i hovedstaden.

Faktisk melder man også om rekorder på to andre områder:

Først og fremmest får rekordmange lov til at være med. Man har nemlig udbudt 100 billetter mere end sidste år, og det betyder, at i alt 3150 står ved startstregen, når startskuddet lyder.

Derudover er antallet af kvinder ved næste triatlon rekordhøjt.

Når de mange udøvere begiver sig ud på den benhårde rute, vil hver femte være kvinde.

Og så mange kvinder har ikke tidligere deltaget, lyder det.