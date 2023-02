Lyt til artiklen

Det er sjældent, at der er regulære demonstrationer i Gentofte.

Men lukningen af butikskæden Irma har fået de nordsjællandske sind i kog. Faktisk i en sådan grad, at en stor gruppe borgere valgte at gå på gaden lørdag for at slå ring om Irma-butikken på Ordrupvej.

Planen var, at der skulle slås ring om den elskede dagligvarekæde – og der var taget reb med, hvis nu der ikke kom nok mennesker, til at ringen kunne blive fuldendt.

Det blev dog ikke nødvendigt fortæller B.T.s mand på stedet.

En kvinde valgte at trække i Irma-kostumet. Vis mere En kvinde valgte at trække i Irma-kostumet.

»Stemningen var rigtig god. Det var velklædte borgere, og de var høflige og venlige. De kunne nå hele vejen rundt om butikken, mens de holdt i hånd,« siger han.

Coops beslutning om at lukke Irma blev meldt ud sammen med beslutningen om at lukke en række andre dagligvarebutikker i koncernen. Det er dog kun i Irmas tilfælde, at der har lydt et ramaskrig i dele af befolkningen.

Til demonstrationen var også en kvinde klædt ud som kædens maskot, Irma-pigen.

»På et tidspunkt brød en person ud i sang med 'I kan ikke slå os ihjel', men den døde hurtigt ud,« fortæller B.T.s mand på stedet.

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, beskriver Coops beslutning som et kæmpe chok.

