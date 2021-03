Tre mennesker blev dræbt og flere end 1.900 såret under ildfestivalen i Iran, som starter fejringen af det persiske nytår i den kommende weekend.

Et af dødsfaldene skete i Teheran, selv om der er forbud mod at forsamles for at stoppe smitten med covid-19.

Ildfestivalen kaldes Chaharshanbe Soori, hvor deltagerne springer over ildsteder for at rense sig selv og slippe af med onde ånder. Det er en del af Irans førmuslimske arv – og noget, det shiitiske præstestyre rynker på næsen ad.

Men det er populært blandt den yngre del af befolkningen. Mange laver sågar deres eget fyrværkeri til begivenheden.

Iranske familier tænder er bål uden for deres hus i Teheran 16. marts 2021. De gør klar til ildfesten Chaharshanbeh Soori. Foto: ATTA KENARE

»Tre mennesker døde under festivalen, en af dem i hovedstaden,« udtaler Mojtaba Khaledi fra redningskorpset til nyhedsbureauet AFP.

1.894 mennesker er blevet såret, de fleste af dem mænd, ifølge Khaledi.

Yderligere seks mennesker er blevet dræbt under forberedelserne til nytårsfejringen i den kommende weekend, tilføjer han.

Der er tale om tilfælde, der er gået galt, når folk håndterer eksplosiver, mens de forsøger at lave deres eget fyrværkeri.

En iransk pige fyrer fyrværkeri af ved ildfesten. Det er opvarmningen til det iranske nytår, som fejres i weekenden. Foto: ATTA KENARE

Sidste år var der forbud mod festivalerne i mange provinser. Myndighederne havde travlt med at bekæmpe den første bølge af infektionerne med coronavirus.

Også i år har styret i Teheran forbudt folk at samles.

Men det forbud ser mange stort på. Forbuddet bliver brudt mange steder i hovedstaden, hvor folk samles omkring ildsteder og fyrer fyrværkeri af.