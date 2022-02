Selvom samfundet igen stort set er genåbnet, så er der stadig interesse for at finde ud af, hvordan coronavirus smitter. Og ikke mindst også hvordan vi kan undgå det.

Mundbind, coronapas og håndsprit er blandt de mest kendte værktøjer i kampen mod smitten. Men måske kan almindelige briller også hjælpe?

I hvert fald vil flere kendte coronaeksperter nu finde ud af, om det er tilfældet eller ej. Og derfor har de har brug for befolkningens hjælp.

»Der er ikke nogen, der kan svare præcist på, om briller har betydning for coronasmitte, men det vil vi nu undersøge,« siger Henrik Nielsen, overlæge på Aalborg Universitetshospital, til TV 2. Nord.

Professor og ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen, vil sammen med et hold kendte forskere undersøge, om briller kan bremse coronasmitte. Foto: Henning Bagger Vis mere Professor og ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen, vil sammen med et hold kendte forskere undersøge, om briller kan bremse coronasmitte. Foto: Henning Bagger

Ifølge forskerholdet så kan coronavirus blandt andet komme ind i kroppen via øjnene. Og derfor er det muligt, at briller kan medvirke til at beskytte mod corona-infektion.

»Vi mener, at det er vigtigt at finde ud af, om briller har en sådan beskyttende effekt mod smitte, da brug af briller i så fald kunne være en nem måde at reducere smitten på,« skriver forskerne om årsagen til undersøgelsen.

Forsøget kommer til at foregå på den måde, at en gruppe af danskerne går med briller i 14 dage, når de er udenfor hjemmet på steder, hvor der er andre mennesker.

Den anden gruppe skal ikke bære briller, når de er ude i byen – blandt andre borgere.

Lars Østergaard, ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital og klinisk professor i infektionsmedicin ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet, er et af flere kendte coronaansigter, som også er med i undersøgelsen af danskernes briller. Foto: Mathias Svold Vis mere Lars Østergaard, ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital og klinisk professor i infektionsmedicin ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet, er et af flere kendte coronaansigter, som også er med i undersøgelsen af danskernes briller. Foto: Mathias Svold

Hvis du vil deltage i den videnskabelige undersøgelse, skal du dog leve op til en række krav.

Du må ikke have haft symptomer på covid-19 siden 15. december 2021. Og så må du heller ikke bruge briller mere end 50 procent af tiden i hverdagen. Derfor søges der også mennesker med briller helt uden styrke og danskere, der har solbriller med styrke.

Interesserede kan tilmelde sig forsøget på covidbrille.dk – og så vil forskerne efterfølgende kontakte dig, hvis du er udvalgt til forsøget.