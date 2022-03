Ledelsen på CBS gik for langt, da den i 2019 bortviste seks studerende i knap ni måneder som straf for, at de havde inviteret til 'Slutty Fall-Break'-fest.

Reaktionen var ude af proportioner, lyder det i kritikken fra Folketingets Ombudsmand, der har kigget på sagen.

»Jeg har forståelse for, at ledelsen på CBS fandt det nødvendigt at reagere på baggrund af invitationen. Men offentlige myndigheder skal handle proportionalt.«

»En bortvisning over to eksamensperioder er meget indgribende for de studerende, og det var efter min opfattelse ikke berettiget i denne sag,« siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i en pressemeddelelse.

Invitationen, som i september 2019 udløste bortvisningerne, var til en fest navngivet 'Slutty Fall-Break'. Den blev afholdt på Arch, og inviationen var sendt bredt ud på Facebook ud af introvejledere for nye studerende på bacheloruddannelsen i Europæisk Business.

I den blev kvindelige studerende opfordret til at iklæde sig nedringede bluser og korte nederdele, så de kunne »lege med alle drengene på klubben«.

Og i samme ombæring lød det med henvisning til den frie bar:

»Så drenge, gem kortet væk og få i stedet hældt en masse (gratis) alkohol på de piger, som I håber at hive med hjem senere (eller toilettet, hvis det er det, man er til).«

Berlingske greb dengang historien om invitationen, der blev sendt ud i en periode, hvor mange satte spørgsmålstegn ved de såkaldte puttefesters berettigelse.

Det resulterede i, at det tydeligt i invitationen blev fremhævet, at festen ikke formelt havde noget med CBS at gøre.

Ikke desto mindre fandt ledelsen på CBS, at invitationen kunne give det indtryk, at festen rent faktisk havde noget med CBS at gøre, og man vurderede derfor, at opslagets henvisninger til det, som ledelsen kaldt »seksuelle aktiviteter, herunder af en sexistisk karakter, og opfordringer til hæmningsløse druk« var i strid med universitetets ordensregler.

Begge betragtninger anerkender Ombudsmanden, der altså ikke har fundet grund til kritik heraf, selvom bortvisningerne altså var for voldsom en reaktion, hvis man spørger myndigheden.

Fra CBS' universitetsdirektør Kirsten Winter Jørgensen lyder det i kølvandet på Ombudsmandens udmelding, at man tager den til efterretning.

Samtidig fastholder man, at festinvitationen både dengang og nu, er »langt over grænsen« for, hvad der betragtes som acceptabel adfærd fra introvejledere og i øvrigt acceptabel festkultur på CBS.

»Vi har igennem flere år sammen med studerende arbejdet målrettet på at skabe et mere inkluderende og trygt studiemiljø og introforløb efter sager med drukkultur og grænseoverskridende adfærd. Det arbejde vil vi fortsætte med,« siger universitetsdirektør.

Hun fortæller samtidig, at man hæfter sig ved, at Ombudsmanden trods alt anerkender, at man fra CBS' side har fundet det nødvendigt med en reaktion på invitationen.

»Når det er sagt, så tager vi selvfølgelig Ombudsmandens udtalelse til efterretning, hvad angår proportionalitet i sanktioner, og håber samtidig ikke, at studerende eller CBS kommer i samme situation igen,« siger universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen.