Det var ment som en venlig gestus til jul, da Camilla Gulbæk lagde et opslag op på Facebook.

Et opslag, hvor hun inviterede en fremmed familie med trænge kår indenfor til juleaften.

Det blev dog ikke taget vel imod, og Camilla endte med at fjerne opslaget igen på grund af en stribe grænseoverskridende kommentarer.

»Det er noget, vi har villet gøre i mange år, men vi har først nu fået plads til det,« fortæller Camilla Gulbæk, der siden sidste jul er flyttet i større rammer.

Mens mange i opslaget anerkendte Camilla for at gøre noget godt for andre, så var der også nogle, der mente, at det er helt utilstedeligt at invitere fremmede mennesker indenfor, når der stadig er en verserende epidemi, som tilmed har ført til nye restriktioner i december.

Camilla Gulbæk har siden hun slog det op følt sig nødsaget til at fjerne opslaget igen på grund af spydige kommentarer. Foto: Facebook Vis mere Camilla Gulbæk har siden hun slog det op følt sig nødsaget til at fjerne opslaget igen på grund af spydige kommentarer. Foto: Facebook

»Folk skrev, at de håbede, at både jeg og mine børn ville få corona, og 'hvad fanden jeg bildte mig ind?'« forklarer Camilla Gulbæk, der efterfølgende følte sig nødsaget til at fjerne opslaget igen.

Hun havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig at skulle stå model til så hård en tone og folk, der ligefrem ønskede hende det dårligt, efter hun havde lavet et opslag, hvor hun tilbyder at gøre noget for andre.

»Jeg er chokeret over, at man kan skrive sådan til et andet menneske, vel vidende at der er nogen, der har det svært. Det er jo et opslag, jeg har lavet i den bedste mening.«

Kan du ikke godt forstå, at der er nogle, der synes, at det ikke er så smart at invitere fremmede indenfor, når smitten i samfundet stiger?

»Jo, det kan jeg godt. Men så længe vi bliver testet, kan jeg ikke se, at der skulle være forskel på en fremmed familie eller en moster fra Sjælland,« siger Camilla Gulbæk og fortsætter:

»Vi skal heller ikke glemme gæstfriheden. Særligt i julen er der nogen, der har brug for lidt ekstra hjælp, og så må vi tage nogle forholdsregler.«

Camilla Gulbæk ved nemlig, hvor svær julen er, når man ikke har særligt mange penge.

»Jeg har selv prøvet ikke at have råd til julegaver og julemad. Det var vel for ni år siden eller sådan noget,« siger den nu 32-årige mor til tre.

»Jeg måtte udsætte regninger for at få råd til at holde jul, og så stod man d. 25. december og tænkte 'shit, nu har vi ikke mere mad eller flere penge',« siger hun.

Er det i orden at invitere fremmede mennesker til jul, når coronasmitten er tiltagende?

Dengang modtog hun julehjælp og blev faktisk selv inviteret ind i et fremmed hjem til jul.

»Jeg var faktisk for ydmyg og takkede nej til tilbuddet.«

Selvom der har været grimme kommentarer til Camillas opslag i år, er der faktisk flere, der har skrevet, at de gerne vil holde jul hos familien i Nørresundby.

Lige nu er Camilla Gulbæk så ved at finde ud af, hvem der kan komme, for der er ikke plads til dem alle.

»Vi håber at kunne finde en familie på fem. Mine børn håber jo, at de kan møde nogle nye venner,« lyder det fra Camilla Gulbæk.

Den familie, der kommer hjem til Camillas familie juleaften, kan se frem til en helt traditionel julemenu med både and, flæskesteg, rødkål og så videre, ligesom der også vil være gaver at finde under træet.