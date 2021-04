Direktøren i rengøringsfirmaet Coor, Jørgen Utzon, er trådt tilbage fra en magtfuld formandspost i Dansk Industri.

Det fremgår af en intern mail, som B.T. er kommet i besiddelse af, og det bekræftes af branchedirektør i Dansk Industri Jakob Scharff.

Direktørens exit kommer, efter at B.T. har afdækket, hvordan Jørgen Utzon deltog i et ulovligt møde med tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen på Hotel Scandic i Glostrup.

Mødet fandt sted i januar 2012, kort inden firmaet bød på og vandt en lukrativ kontrakt, som siden er blevet en milliardforretning for Coor.

Direktør i Coor Jørgen Utzon trækker sig fra Toppost i Dansk Industri.

Efterfølgende inviterede Jørgen Utzon Bettina Jensen på Michelin-restauranten Kiin Kiin, ligesom han tilbød hende 'off the record'-samtaler.

Det var under et bestyrelsesmøde i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) kort før påske, at Jørgen Utzon meddelte sin afgang som formand for brancheorganisationen DI Service.

Samtidig beklager han 'stærkt omtalen i medierne'.

'Dags dato har administrerende direktør i Coor, Jørgen Utzon, meddelt bestyrelserne i DI Service og SBA, at han stærkt beklager omtalen i medierne, og han som person ikke ønsker at stå i vejen for branchens fortsatte arbejde for ordentlighed. Jørgen har derfor meddelt, at han med øjeblikkelig virkning trækker sig som formand for DI Service,' står der i mailen.

Bettina Jensen (øverst til venstre) og Mariann Færø er nu begge tiltalt for bestikkelse.

Direktørens retræte er en foreløbig konsekvens af sagen om Coor, der er en udløber af et større sagskompleks omkring Bettina Jensen, tidligere chef for Koncernservice i Rigspolitiet fra 2011 til 2017.

De to hovedspor i komplekset er Rigspolitiets systematiske brud på udbudsloven samt Bettina Jensens overbetaling af tre konsulenter og mulig returkommission på 790.250 kroner fra en veninde. Sidstnævnte har ført til en historisk tiltale mod Bettina Jensen for bestikkelse.

Da Bettina Jensen i 2011 blev hentet til Rigspolitiet fra DR, var det med en bunden opgave om at udlicitere Rigspolitiets såkaldte Facility Management, som består af rengøring, kantinedrift og bygningsvedligeholdelse.

I april 2012 vandt Coor opgaven efter et forløb, hvor udbuddet ifølge en tidligere embedsmand blev skræddersyet, så firmaet kunne vinde kontrakten. Mødet på Hotel Scandic havde til mål at nå frem til en aftale og var ulovligt, fordi det var under en udbudsproces.

Sagen om Coor indeholder også andre sprængfarlige oplysninger – herunder ulovlige overførsler for 14,2 millioner kroner fra Rigspolitiet til Coor i løbet af 2012 og 2013, hvor der mangler dokumentation for, hvad Rigspolitiet har fået for pengene.

Tiltale i historisk bestikkelsessag Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

I en mail til B.T. skriver Jørgen Utzon:

'Jeg har trukket mig fra formandsposten, fordi alle sager, der involverer en tidligere chef i Rigspolitiet, har et så massivt mediefokus, at det risikerer at forstyrre de vigtige dagsordener, DI Service arbejder med.'

B.T. har også spurgt Jørgen Utzon, om han udover at beklage omtalen i medierne også beklager selve sagens substans.

Det har han ikke ønsket at kommentere på.