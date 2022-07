Lyt til artiklen

En ny og invasiv myreart ser ud til snart at gøre sin entré herhjemme.

Og det er ikke godt nyt – faktisk langt fra. For det er den, vi 'mindst ønsker i Danmark', da den kan skabe 'ravage'.

Det fortæller biolog Rasmus Stenbak Larsen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, der har myrer som sit speciale, i en pressemeddelelse.

Myrearten, der går under navnet 'den invasive havemyre', er sidst set i Rostock i Tyskland.

Men den flytter sig længere og længere nordpå i takt med et varmere klima – og derfor kommer den med stor sandsynlighed også til Danmark på et tidspunkt.

Den vil dog næppe blive modtaget med synderlig stor jubel ved grænsen, for den invasive havemyre adskiller sig fra andre myrearter ved, at den på kort tid kan bygge superkolonier med mange myrer.

Det skyldes blandt andet, at den i stedet for bare at have én dronning til at lægge æg ofte har tusindvis af dronninger, der hurtigt sørger for formering, lyder det:

»Den invasive havemyre er den, vi mindst ønsker i Danmark, fordi den skaber ravage i huse, haver og på veje. Fordi de er så massive i antal, kan de nemt skubbe jord, fliser og terrassegulve rundt,« siger Rasmus Stenbak Larsen.

Den hurtige formering fører nemlig til, at den invasive havemyre kan lave 10 til 100 gange større kolonier end den sorte havemyre.

Undersøgelser fra England har vist, at kolonierne kan vokse med op til 20 meter om året i alle retninger, og man har set myren indtage et område på 12 hektar – der svarer til 17 fodboldbaner – i løbet af ganske få år.

Myren er dog – heldigvis – ikke farlig for den generelle biodiversitet, da den hovedsageligt slår sig ned i byer og haver. Ikke i landområder.

Husejere opfordres dog til at holde øje med, om den skulle dukke op.

Umiddelbart ligner den invasive havemyre meget den almindelige sorte havemyre. Men på særligt to punkter skiller den sig ud:

»Den kan kendes ved, at der vil være langt flere myrer, end man normalt ser på ét sted. Samtidig vil der nede i myreboet også være flere vingeløse dronninger, som er den største af myrerne,« forklarer Rasmus Stenbak Larsen i pressemeddelelsen.

Hvis du tror, du har spottet den invasive havemyre, opfordrer Miljøstyrelsens invasiv gruppe til, at man fortæller om fundet på arter.dk.