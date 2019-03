»Der er jo alligevel aldrig nogen, der holder der.«

Sådan sagde en medarbejder angiveligt til Lizzi Amandus, da hun lørdag aften klagede over, at der holdt en masse blomstervogne midt på handicapparkeringen foran Meny Bagsværd, hvor hun ville parkere sin bil.

Men den kommentar kunne Lizzi ikke bruge til noget.

Alvorlige rygproblemer sendte nemlig den 65-årige kvinde i kørestol for otte år siden, og den er hun blevet fragtet rundt i lige siden.

Parkeringspladsen ved Meny Bagsværd, hvor handicapparkeringen var spærret af blomstervogne. Foto: Lizzi Amandus Vis mere Parkeringspladsen ved Meny Bagsværd, hvor handicapparkeringen var spærret af blomstervogne. Foto: Lizzi Amandus

Det betyder med andre ord, at Lizzi har brug for en større parkeringsplads end de normale pladser.

Der er nemlig ikke plads til, at hun i sin kørestol kan komme ud af bilen, hvis hun holder på en almindelig parkeringsplads.

Derfor var hun ikke helt tilfreds, da hun lørdag aften trillede ind på Meny Bagsværds parkeringsplads.

»Jeg blev sur, og så skulle vi finde en anden parkeringsplads, og jeg synes også, at det er respektløst. Hvis man placerer blomsterne på en handicapparkering, så er man en person, der aldrig selv har haft behov for en invalideplads,« siger 65-årige Lizzi Amandus.

Her ses Lizzi. Vel at mærke dengang hun kunne gå selv. Foto: Facebook Vis mere Her ses Lizzi. Vel at mærke dengang hun kunne gå selv. Foto: Facebook

Lizzi og hendes mand var heldige lørdag aften, da der var to normale parkeringspladser ved siden af hinanden, som de kunne parkere ved, men det er bestemt ikke altid, at det er tilfældet.

Derfor gik hun ind i supermarkedet for at brokke sig.

»Vi gik ind og sagde, at jeg havde en lille klage, og der stod så en ung mand, der bare flabet sagde 'der er jo alligevel aldrig nogen, der holder der'. Men det er jo ikke noget argument,« fortæller Lizzi.

B.T. har taget kontakt til Dagrofa, der ejer Meny-kæden, og det viser sig, at supermarkedet har ladet en blomsterforretning leje sig ind i deres lokaler, og at det er denne blomsterforretning, der har stillet blomsterne på handicapparkeringspladsen.

Og det er også en medarbejder fra blomsterforretningen, der har talt med Lizzi.

»I forhold til udmeldingen fra blomsterbutikken, så er det selvfølgelig ikke acceptabelt. Købmanden i Meny Bagsværd har haft en dialog med blomsterbutikken, som lejer sig ind i Meny, og han har sikret sig, at dette ikke sker igen,« oplyser Jacob Lassen, der er kommunikationsmedarbejder i Dagrofa.

Dagrofa understreger desuden, at de beklager Lizzis oplevelse.

»Det er bestemt ikke meningen, at der skal stå blomster på handicapparkeringen, og vi beklager utrolig meget kundens dårlige oplevelse,« oplyser Jacob Lassen.

Lizzi var altså lørdag heldig og endte med at kunne bruge to normale parkeringspladser på at komme ud af sin bil, men hun er alligevel dybt frustreret over oplevelsen, fordi det ikke er første gang.

Langtfra endda.

»Jeg har kørt med invalideskilt i lang tid, og man oplever så tit, at folk ikke respekterer parkeringspladserne. Det er værst om vinteren med sne, for der skubber man det altid over på handicapparkeringen,« siger hun.