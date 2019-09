Det var ikke champagne, dyre biler og overdådig luksus, der stod øverst på ønskesedlen, da en sydøstjysk mand i 50'erne for nylig vandt i Lotto.

De fleste af os har nok tænkt tanken: Tænk, hvis jeg vandt, så ville jeg .... sige mit job op, rejse jorden rundt eller spise kaviar fra morgen til aften.

Da en mand fra Vejle-egnen en lørdag i september blev millionær, var det derimod helt andre tanker, der faldt ham ind.

Han var kørt ned til sin lotto-forhandler på sin handicapscooter, fordi en blodprop har invalideret ham og gør det svært for ham at gå.

»Min krop var slidt i forvejen på grund af et arbejdsliv med hårdt fysisk arbejde. Og efter blodproppen har det været rigtig hårdt og svært at komme tilbage til en nogenlunde tålelig hverdag,« fortæller han til Danske Spil.

Det var først, da forhandleren tjekkede kuponen, at det gik op for ham, at han var blevet millionær.

De seneste år har han kæmpet med eftervirkningerne af bloproppen, og derfor har han besluttet at bruge pengene på at få det bedre i sin krop.

»Jeg satte mig simpelthen ned og lavede en plan for min fremtidige førlighed. Jeg har købt et ophold på Vejlefjord Rehabiliteringscenter, hvor jeg igennem flere uger skal genoptrænes og så videre. Min drøm er at komme til at gå bedre, og at min ene arm kan bruges lidt mere. Jeg burde jo have mange gode år i mig endnu,« forklarer han.

Derudover har vinderen en ganske særlig drøm og et klart mål med at blive mere mobil.

»Jeg har af gode grunde ikke været ude at rejse i mange år. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme til igen. Jeg har set Ringenes Herre en del gange efterhånden, så jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme til New Zealand og flyve ud over landskabet i helikopter. Det må være det smukkeste og vildeste syn,« siger vinderen til Danske Spil og tilføjer, at han vil invitere sin søn med på rejsen.

»Men det ved han ikke endnu.«

Manden fra Vejle vandt 1,5 millioner kroner, da en hovedgevinst på seks millioner blev fordelt på fire vindere. Når kuropholdet og rejsen er betalt, så skal resten bruges på pension og en scooter med kabine, så den nyslåede millionær kan få en lidt mere komfortabel transport.