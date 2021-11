På tirsdag skal vi en tur i stemmeboksen, og du er velkommen ved valgstedet. Også selvom du er testet positiv for corona.

Normalt hedder det ingen kontakt og selvisolation, hvis du er testet positiv for corona eller har symptomer herpå, men når vi tirsdag skal en tur i stemmeboksen, er der altså en undtagelse.

Det skyldes, at det er en grundlovssikret at kunne stemme.

Og der er ifølge Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, ingen grund til at frygte, at det fører til øget smitte.

Det skyldes, at valgstederne har taget sine forholdsregler.

Vælger du tirsdag at troppe op ved dit valgsted, selvom du er smittet med corona eller har symptomer, bliver du nemlig mødt af et såkaldt corona-personale ude foran valgstedet. Cornapersonalet vil bære engangskittel, mundbind, visir og handsker og klar til at hjælpe, oplyser Københavns Kommune på deres hjemmeside.

»Der vil stå corona-personale uden for valgstederne til at hjælpe de vælgere, der på valgstedet oplyser, at de er smittede, så de undgår at skulle ind på selve valgstedet. Der vil være telte eller anden form for overdækket sted/lokale, hvor de kan stemme,« skriver kommunen videre på hjemmesiden.

Og det er »meget fornuftigt,« lyder det fra Hans Jørn Kolmos.

»Det er en meget stikker foranstaltning. Smitte igennem luft udenfor er minimal, den findes stort set ikke,« forklarer han.

Har man ikke valgt at brevstemme, så er det tirsdag den 16. november, at krydset til kommunal og regionsrådsvalget skal sættes.

Københavns Kommune opfordrer til, at man, hvis man er smittet med corona, ringer til 30 57 39 14, inden man tropper op ved sit valgsted.