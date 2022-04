Der er en chance for, at Danmark sammen med de øvrige nordiske lande skal være værter for EM i fodbold for kvinder i 2025.

DBU har i hvert fald sammen med de øvrige nordiske lande søgt om at blive værter. Og sker det, så kommer tre af kampene til at skulle spilles i Odense.

UEFA beslutter dog først i december, hvor kvindernes EM skal afholdes. Intet er derfor sikkert endnu.

Alligevel har byrådet i Odense Kommune valgt at skyde penge i projektet.

For omklædningsrummene på stadion lever ikke op til de kriterier, som UEFA har til afholdelse af EM.

Derfor er håbet, at man med nye omklædningsfaciliteter vil gøre det attraktivt at vælge Danmark og de resterende nordiske lande som værter.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i byrådet, der blev afholdt onsdag.

I alt 7,8 millioner kroner skal der bruges på at lave de godt 60 år gamle omklædningsrum om.

Pengene kommer fra en samlet pulje på 35 millioner kroner, som allerede er sat af til renovering af Odense Stadion.

Forudsætningen for bevillingen på 35 millioner kroner var dog, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Bolbro som idrætsbydel, og arbejdet med den plan er endnu ikke afsluttet.

Odense Byråd skriver dog, at renoveringen af omklædningsrummene stadig skal ses som en del af arbejdet med at renovere stadion.